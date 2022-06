Nada de telefone (1) será anunciado em 12 de julho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A máquina hype está em pleno funcionamento no Nada, com a confirmação de que o telefone Nada (1 ) será anunciado em um evento chamado Return to Instinct (Retorno ao Instinto).

O evento será realizado em 12 de julho de 2022, portanto ainda há algum tempo antes do grande anúncio e você pode ter certeza de que durante o próximo mês haverá vazamentos, provocações - e provavelmente algumas entrevistas "exclusivas" com títulos selecionados onde Carl Pei revela tudo.

O hiping do telefone Nada (1) está seguindo uma trajetória semelhante aos dispositivos OnePlus de antigamente, que muito parece ser o playbook de Pei. Tendo se encontrado com a mídia no Mobile World Congress, "vazamentos" do telefone apareceram antes da confirmação de que o Nada estava realmente planejando lançar um telefone.

No momento de escrever não se sabe muito - houve a confirmação oficial de que será alimentado pela Qualcomm, sabemos que usará alumínio reciclado para a estrutura, haverá carga sem fio e alguma translucidez para o caso e rodará o Android - mas isso é tudo.

O perigo aqui é que a máquina de propaganda propaganda crie uma expectativa que não pode ser cumprida: Nada está falando em mudar nossa abordagem à tecnologia e o nome do evento - Return to Instinct - joga com esse tema.

O que esperamos obter é um telefone de médio alcance, com um software otimizado para tornar a interoperabilidade com outros dispositivos mais suave. Temos certeza de que essa é uma experiência que os usuários irão abraçar, enquanto a grande jogada para Nada é construir um ecossistema que ofereça uma experiência para rivalizar com a Apple.

A empresa promete que tudo será revelado no evento de 12 de julho. Será também um evento físico (com um livestream), então planejamos estar lá para trazer todos os detalhes, ao vivo, como eles acontecem.

Escrito por Chris Hall.