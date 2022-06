Nada de especificações de exibição por telefone (1) reveladas em vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada anunciado em março de 2022 tinha planos de lançar um smartphone e temos visto uma série de vazamentos e provocações desde então. O último vazamento nos dá alguns detalhes de exibição, juntamente com um conceito de como o dispositivo poderia ser visto de frente.

A TechDroider tweeted reclamando que o telefone Nada (1) virá com uma tela OLED de 6,55 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080) e diz-se que a tela será plana sem queixo. A imagem do conceito que acompanha os detalhes mostra um dispositivo que poderia ser confundido com a maioria dos outros smartphones Android do mercado, com uma câmera de furo de punção centralizada na parte superior.

[EXCLUSIVO] Nada Phone 1 Display Specs



- 6.55" OLED Display

- 1080 x 2400

- Flat Edges | No Chin pic.twitter.com/Wm1U5gFLFc- TechDroider (@techdroider) 5 de junho de 2022

Nada mais foi revelado pelo tweet da TechDroider, embora fugas e trechos de informações anteriores da empresa tenham sugerido que a parte de trás do telefone Nada (1) pudesse ser transparente, revelando o hardware. A empresa confirmou que a estrutura será feita com alumínio reciclado.

Nada também confirmou que seria uma parceria com a Qualcomm, embora atualmente não se saiba se ela optaria pelos chipsets Snapdragon 7 Gen 1 ou Snapdragon 8 Gen 1 da empresa. Ela também oferecerá cobrança sem fio e rodará no Nothing OS, que não duplicará os aplicativos do Google.

Por enquanto, nenhuma data de lançamento para o Nothing Phone 1 está confirmada, embora haja rumores de 21 de julho. Você pode ler nosso boato do Nothing Phone 1 enquanto isso.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.