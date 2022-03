Nada telefone (1): Tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nothing anunciou que tinha ambições de lançar um smartphone durante seu evento em 23 de março de 2022. Dizemos evento, foi mais um solilóquio de Carl Pei - fundador do Nothing - descrevendo como a tecnologia se tornou obsoleta e era hora de mudar.

O segundo produto da Nothing será o telefone Nothing (1) e aqui está tudo o que sabemos sobre ele.

Verão 2022

Não há data confirmada para o lançamento do telefone Nothing (1), mas está sendo destinado a um lançamento no verão.

Não há informações sobre pré-encomendas, datas de envio ou qualquer outra coisa - apenas que está chegando no meio de 2022.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Não houve literalmente nada compartilhado sobre o telefone, além da imagem acima. Muitos desenharam uma caixa ao redor e sugeriram que esta é a parte traseira do telefone - assim como fizemos antes.

Isso sugeriria uma câmera no canto superior esquerdo e uma bobina de carregamento sem fio na parte traseira. Com a orelha Nothing (1) com acabamento translúcido, fica a sugestão de que poderia ser a linha tomada pelo Nothing.

Já vimos isso antes da HTC e da Xiaomi , então não há nada de novo lá, mas pode fazer com que este telefone pareça um pouco diferente.

A linha no canto superior direito permanece um mistério - parece um olho piscando e pode ser algum tipo de aceno para as notificações. Também estamos felizes em aceitar que tudo isso pode ser uma pista falsa para levar as pessoas a especular, e nada mais.

Alimentado por Snapdragon

Sabemos muito pouco sobre as especificações reais de hardware do telefone. Nada anunciou que estava em parceria com a Qualcomm e sabemos que isso fornecerá o coração do telefone Nothing (1).

Não há como saber qual Snapdragon SoC ele pode usar. O Snapdragon 8 Gen 1 o enquadraria como um dispositivo principal, mas isso também o tornaria um dispositivo caro. Como o foco está na eficiência e na experiência, ele pode descer um degrau para algo na série Snapdragon 700 e ainda oferecer uma experiência premium - mas os clientes em potencial podem não aceitar nada além de hardware de nível principal.

Literalmente nada mais é conhecido ainda.

Android

Nada SO

Na frente do software, sabemos um pouco mais. Sabemos que será um telefone Android e sabemos que não duplicará os aplicativos do Google, sugerindo que estará bastante próximo do estoque.

Mas sabemos que ele rodará o Nothing OS e que você poderá experimentar essa experiência graças ao iniciador do Android que o Nothing disponibilizará em abril.

Mas além disso, o Nothing tem ambições amplas para o que deseja alcançar, falando sobre ecossistema mais do que qualquer outra coisa - então é provável que seja aqui que o Nothing queira se diferenciar, oferecendo uma experiência mais suave ao interagir com outros dispositivos.

Escrito por Chris Hall.