Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nothing Tech, a nova empresa dirigida por Carl Pei, ex-famoso OnePlus, acaba de anunciar planos para lançar um smartphone. O telefone Nothing (1) deve ser lançado no verão de 2022 e foi descrito por Pei como "o coração pulsante do ecossistema Nothing".

Havia uma promessa de tornar a tecnologia empolgante novamente, a promessa de um dispositivo como nunca vimos antes.

No entanto, há uma disparidade óbvia aqui entre algumas das coisas que Carl Pei diz e o que a Nothing Tech parece estar fazendo - e isso levanta a questão se a Nothing quer ser uma empresa de hardware?

A mensagem não é sobre produtos de hardware, é sobre um ecossistema. Repetidamente, ouvimos falar de conectividade, ouvimos falar de experiência.

"Estamos construindo um ecossistema de produtos que se conectam perfeitamente, se esse ecossistema for construído com sucesso, então estamos meio que em segundo plano. Você não nos sente mais porque tudo funciona do jeito que você acha que funcionará", Pei nos disse em uma entrevista no Mobile World Congress , antes que o smartphone fosse anunciado.

O exemplo que sustenta as ambições do Nothing é o ecossistema da Apple - como um dispositivo da Apple funciona perfeitamente com outro dispositivo da Apple.

"Acho que a oportunidade que temos à nossa frente é que não há alternativa para a Apple... seu ecossistema - todos os seus produtos funcionam bem uns com os outros. Mas se você sair do ecossistema da Apple e olhar para um PC com Windows e um par de alto-falantes Sonos etc, você não tem essa mesma integração. É isso que estamos tentando construir, esse sistema de produto e camada de conectividade", diz Pei.

O que o Nothing está realmente falando aqui não é sobre produtos, é sobre como eles trabalham uns com os outros.

Os AirPods detectam seu iPhone e depois trabalham com todos os seus dispositivos Apple é o principal exemplo, mas a Apple está encontrando novas maneiras de fazer com que o Mac e o iPad funcionem juntos, por exemplo, pois usa seu ecossistema para aprimorar a experiência do usuário.

Nada disso tem nada a ver com hardware, não realmente. Os usuários da Apple sabem que existem melhores opções, melhores fones de ouvido, melhores alto-falantes - mas há melhores experiências conectadas?

Muito do que a Apple faz é atribuído à Apple projetar tanto o hardware quanto o software, com os de dentro falando sobre a vantagem do ecossistema e os de fora falando sobre o jardim murado.

Pegue algo que não seja da Apple e você descobrirá que o ecossistema desmorona - um rastreador Tile, relógio Garmin ou fones de ouvido Sony - e é aí que Nothing quer mudar a narrativa. Não é apenas falar sobre produtos Nothing trabalhando com produtos Nothing, é falar sobre produtos de terceiros. Fazendo com que os melhores dispositivos funcionem melhor juntos.

Já vimos algumas marcas caírem na mistura do Nothing. Havia o Tesla de Carl em uma captura de tela mostrada no palco e essa menção ao Sonos - e essas parecem o tipo de marcas das quais Nothing está falando. Eles são reconhecidos nos círculos de tecnologia como desejáveis, mas nem sempre são simpáticos com os outros.

Em seguida, construiremos um ecossistema de produtos composto por produtos Nothing e produtos de outras marcas líderes mundiais, criados para se integrarem sem esforço.



Por fim, aprimoraremos a experiência do usuário por meio de serviços, enquanto construímos tudo isso com nossa comunidade. pic.twitter.com/xcAhgWpvUO — Carl Pei (@getpeid) 24 de março de 2022

Esse então é o desafio: trata-se de construir algo que funcione em várias plataformas, que possa fornecer a interface, que possa construir essas pontes para uma experiência conectada mais perfeita.

Já existem milhões de telefones Android por aí, com tecnologia da Qualcomm, executando o software do Google - e adicionar outro telefone à mistura não será muito diferente.

Então é o software que vai mudar a agulha, o software que define a experiência, o software que tem todo o valor.

Para onde isso pode estar indo? Uma coisa que sabemos sobre startups é que muitas são financiadas com o objetivo não de construir uma grande empresa, mas com o objetivo de serem compradas por uma grande empresa. Não podemos deixar de pensar que o Nothing não se trata de construir o hardware, é uma tentativa de criar uma experiência valiosa demais para ser negligenciada.

Escrito por Chris Hall.