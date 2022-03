Nada confirma que lançará um smartphone chamado Nothing phone (1)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nothing Tech confirmou rumores de que estará lançando um smartphone. O novo dispositivo será chamado de telefone Nothing (1).

Em umevento realizado pela Nothing, Carl Pei confirmou que a empresa lançaria um telefone, descrevendo-o como o "coração pulsante" do ecossistema Nothing. Segue-se rumores sugerindo que um telefone estava nos planos da empresa e um "vazamento" conveniente que parecia mostrar Pei e o CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, examinando um dispositivo inédito no Mobile World Congress 2022.

O telefone será executado no Android e será alimentado pelo Nothing OS , projetado para ser suave e rápido, otimizando seu desempenho. Carl Pei detalhou que não vai duplicar os aplicativos do Google, mas também não vai usar animações complexas ou ser muito exigente, com o objetivo de proporcionar uma ótima experiência limpa.

Os usuários do Android poderão experimentar o Nothing OS graças ao lançador Nothing que estará disponível na Play Store em abril - com mais informações no futuro.

O novo smartphone ficará em uma plataforma da Qualcomm, mas não houve confirmação de qual modelo do Snapdragon será. Vamos sair e sugerir que será o carro-chefe Snapdragon 8 Gen 1, mas não há confirmação disso.

Pouco mais foi dito sobre as especificações do novo dispositivo, apenas que Nothing quer agitar o mercado e apresentar um smartphone que possa ficar no coração de seu ecossistema.

Carl Pei confirmou anteriormente ao Pocket-lint que o objetivo era construir um ecossistema de dispositivos que rivalizasse com a interoperabilidade perfeita atualmente apenas apreciada pelos usuários da Apple - e o smartphone principal desempenhará um papel importante nesse quebra-cabeça. Durante o evento, Carl Pei reiterou uma mensagem semelhante, dizendo que o ecossistema da Nothing será aberto, contendo produtos Nothing e produtos de terceiros.

Carl Pei confirmou que a Nothing agora tem uma equipe de 300 pessoas, possui uma cadeia de suprimentos e está trabalhando em parceria com empresas como Qualcomm e Google.

Essa é toda a informação que temos por enquanto, parece que vamos esperar um pouco mais antes de obtermos algum detalhe real no telefone Nothing (1).

Escrito por Chris Hall.