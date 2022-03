É assim que o Nothing OS se parece e você poderá testá-lo em abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nothing anunciou que planeja lançar um smartphone chamado Nothing phone (1) em seu evento The Truth em 23 de março de 2022.

O telefone será alimentado pela Qualcomm e rodará o Android, mas a Nothing diz que contará com o Nothing OS. Falando sobre o Nothing OS, o fundador Carl Pei disse que ele foi projetado para funcionar perfeitamente com os produtos Nothing e alguns outros produtos de marcas líderes mundiais, graças à sua natureza aberta.

Ele foi projetado para ser simples e puro e, para aqueles que seguiram a história de Carl Pei, não podemos deixar de pensar que será como os primeiros dias do Oxygen OS em dispositivos OnePlus.

Embora não haja uma linha do tempo sobre quando o telefone Nothing (1) será iniciado, temos algumas telas mostrando como será a aparência do Nothing OS.

Nothing

Embora atualmente tenhamos apenas algumas imagens da tela inicial e da tela de bloqueio - e o aplicativo gravador - é claro que esse Android é praticamente o estoque. Os ícones de status na parte superior não foram alterados, os ícones redondos e a barra de pesquisa do Google parecem um Pixel . Pei confirmou que o Nothing não estaria duplicando os aplicativos do Google, mas estará trabalhando para otimizar o Nothing OS e fazê-lo funcionar com eficiência.

A Nothing anunciou que você poderá experimentar o Nothing OS por meio de seu lançador que será disponibilizado em abril na Play Store.

Para quem não sabe, o launcher é a tela inicial de um dispositivo Android e fácil de instalar, para que você possa ter uma sensação diferente na tela inicial e na bandeja de aplicativos.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Atualmente, não sabemos muito mais do que isso, mas compartilharemos as notícias com você quando o lançador Nothing OS estiver disponível na Play Store.

Escrito por Chris Hall.