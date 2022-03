Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nada confirmou que realizará um evento virtual para mostrar o que está por vir em 2022.

Anunciado juntamente com a confirmação do financiamento da série B de US$ 70 milhões, Carl Pei, CEO e cofundador da Nothing disse:

"Com esta rodada de financiamento, temos o combustível para realizar a próxima fase de nossa visão de um futuro digital contínuo. Sou grato pelo apoio de nossa comunidade e investidores. Nosso primeiro ano foi um aquecimento e não podemos espere para revelar o que estamos construindo no Nothing durante o próximo evento."

Não há escassez de especulações sobre o que pode vir a seguir de Nothing .

Há rumores de um lançamento de smartphone, com a sugestão de que Nothing estava mostrando isso para figuras da indústria no Mobile World Congress, apoiado por um "vazamento" convenientemente cronometrado mostrando Pei e o CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, examinando um dispositivo inédito .

Nada tem um acordo com a Qualcomm e temos certeza de que a empresa de San Diego estará no centro de tudo o que a Nothing planeja anunciar a seguir, com muitos vendo um smartphone como a peça central das ambições de Carl Pei para Nothing.

Falando ao Pocket-lint no Mobile World Congress 2022 , Pei destacou que o que ele realmente queria que o Nothing fosse era um rival da experiência do ecossistema oferecida pela Apple.

É provável que uma série de dispositivos altamente conectados sejam lançados nos próximos anos, onde a experiência talvez seja mais importante do que cada parte individual.

No momento, não há confirmação do que pode ser anunciado, mas com o evento marcado para 23 de março, não há muito o que esperar.

Escrito por Chris Hall.