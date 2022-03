Nothing Phone vaza em Carl Pei hands-on com CEO da Qualcomm

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tem havido uma quantidade crescente de fofocas em torno da possibilidade de haver um telefone no pipeline de Nothing , a nova marca de Carl Pei.

O mais recente desta história vem do conhecido vazador Evan Blass, que compartilhou uma imagem mostrando Carl Pei da Nothing e Cristiano Amon da Qualcomm examinando um telefone.

A imagem é compartilhada sem detalhes, mas sabemos que está na área de reunião atrás do estande da Qualcomm no Mobile World Congress 2022. Sabemos disso porque passamos muito tempo lá.

Foi relatado anteriormente que Nothing estava exibindo o próximo aparelho no MWC e, após a aquisição da Essential em 2021, sempre pensamos que era uma questão de quando e não de se.

Não podemos dizer muito da imagem, mas suspeitamos que seja para disfarçar seu verdadeiro acabamento e design, a colocação do polegar oculta convenientemente o conjunto de câmeras até certo ponto.

A foto parece ter sido tirada em 1º de março de 2022; o personagem à esquerda da foto é Don McGuire, diretor de marketing da Qualcomm. Deduzimos isso com base nos sapatos e na jaqueta na foto vazada, que combinam com a roupa de McGuire que ele usava quando compartilhou as imagens no mesmo dia.

Um ano de @Snapdragon Insiders fora, para sempre. Obrigado a todos os 4M+ #Snapdragon Insiders por fazerem parte desta comunidade incrível - você é o que a torna especial e por que adoramos dar a você os extras que você merece. pic.twitter.com/fM4M9FzFH4 — Don McGuire (@donnymac) 1º de março de 2022

Sabemos que Carl Pei estava no estande da Qualcomm nessa época, porque nos sentamos com ele no mesmo dia para falar sobre o Nothing .

Há muitas perguntas, no entanto, sobre esta imagem. Sabemos que todas aquelas pessoas estavam lá, sabemos quando e onde foi tirada, mas não sabemos quem a levou.

Dado que essas salas não estão cheias de pessoas, suspeitamos que Cristiano Amon e Carl Pei saibam exatamente quem a levou. Suspeitamos que essa pessoa passou a imagem para Evan Blass para desempenhar um papel na construção do hype para o próximo Nothing Phone.

Se há uma coisa que sabemos sobre Carl Pei, é que ele adora a internet e adora esse tipo de jogo. Quando o OnePlus lançou seus primeiros telefones, tratava-se de criar hype, dificultando a construção de um grau de exclusividade.

Então vimos Carl Pei conversando com grandes nomes do YouTube, como Marques Brownlee, revelando um telefone OnePlus antes do previsto de uma maneira que ele sabia que atrairia muita atenção da base de fãs online.

Isso não parece diferente. Não podemos verificar se este é o Nothing Phone, não podemos verificar se é uma planta e não um vazamento genuíno - mas parece que o Nothing está jogando alguns jogos para aumentar o interesse pelo próximo lançamento do produto.

