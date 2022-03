Carl Pei em Nothing, ecossistemas e esses rumores de smartphones

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - "É ótimo estar de volta", diz Carl Pei. "Estou bastante quieto nos últimos um ano e meio, muito feliz por estar de volta, feliz por começar a contar ao mundo o que estamos construindo aqui."

Carl Pei é um rosto familiar no cenário tecnológico, embora agora esteja parcialmente encoberto pela máscara facial obrigatória no Mobile World Congress . Seus olhos percorrem a sala, piscando em reconhecimento enquanto ele observa sua pequena plateia.

Tendo sido um dos fundadores da OnePlus , sua saída da submarca Oppo surpreendeu muita gente ao partir para um novo empreendimento, divertidamente chamado Nothing.

Obviamente, sentado em uma sala de reuniões no estande da Qualcomm no MWC 2022 - junto com Enrico Salvatori, presidente da Qualcomm Europe - e a expectativa é que ouviremos algo sobre o telefone Nothing.

Não estivessem.

Quando perguntado se a Nothing lançaria um smartphone , Pei responde rapidamente: "Não estamos comentando sobre categorias futuras".

Isso não confirma nem nega um smartphone da Nothing, deixando-nos com pouco mais do que rumores. Enquanto a especulação no salão é que a Nothing está desenvolvendo um telefone, Carl Pei já fez isso muitas vezes antes para revelar qualquer coisa. Ficamos sabendo que a Nothing possui a antiga marca Essential , mas pouco mais.

Mas Nada já está nos dizendo o que está tentando alcançar. A empresa descreve em seu site que está "criando produtos intuitivos e perfeitamente conectados que melhoram nossas vidas sem atrapalhar". Para muitos, o smartphone é o centro dos produtos conectados.

"Fui o primeiro garoto da minha escola a ter o iPod e também o primeiro com o iPhone", explica Pei, explicando por que ele está em uma missão com a Nothing: "Também o primeiro garoto que comprou o telefone Android … o G1, fiquei muito empolgado com isso."

"Mas ultimamente tudo isso mudou. No lado do hardware - pelo menos - não estou mais tão animado com novos produtos. Sinto que a sociedade tem uma visão cada vez mais negativa da tecnologia. Não é mais inspiradora e esse é o propósito fundador de nada."

Nada foi dito antes que se trata de se misturar ao fundo, os produtos literalmente se tornam nada quando estão fazendo o que deveriam fazer. Lançar um conjunto de fones de ouvido com materiais transparentes foi uma manifestação literal disso, mas o que Carl Pei realmente parece estar procurando é a eficiência do ecossistema.

"Estamos construindo um ecossistema de produtos que se conectam perfeitamente, se esse ecossistema for construído com sucesso, então estamos meio que em segundo plano. Você não nos sente mais porque tudo funciona do jeito que você acha que funcionará."

"Acho que a oportunidade que temos à nossa frente é que não há alternativa para a Apple... seu ecossistema - todos os seus produtos funcionam bem uns com os outros. Mas se você sair do ecossistema da Apple e olhar para um PC com Windows e um par de alto-falantes Sonos etc, você não tem essa mesma integração."

"É isso que estamos tentando construir, esse sistema de produto e camada de conectividade."

Costuma-se dizer que a Apple tem uma enorme vantagem aqui, projetando seu hardware e software para garantir a compatibilidade dentro do sistema, enquanto outros produtos tendem a ficar isolados. Atualmente, talvez seja apenas a Samsung e a Huawei que parecem estar buscando algo maior em termos de ecossistema. Enfrentar a Samsung seria um desafio Golias.

Temos a sensação de Pei de que a experiência do ecossistema vai direcionar todas as escolhas que o Nothing faz. Referindo-se ao design do smartphone, Pei diz: "todas essas empresas, quando falam com as pessoas, são sobre especificações e recursos - ninguém está se comunicando em um nível superior".

"Pessoalmente, acho que o que torna a Apple realmente forte é a integração de hardware e software."

Fica claro então que, enquanto muitos especulam sobre um telefone da Nothing, esse não será um produto definidor para a empresa. Se o Nothing lançasse um telefone, seria apenas um pedaço de uma imagem maior, com o objetivo de fornecer uma experiência conectada melhor do que seus rivais. Sentado como estamos com o chefe da Qualcomm Europe, é difícil imaginar que a Qualcomm não terá um papel importante nesse processo.

Quanto ao resto de nós, parece que teremos que esperar um pouco mais antes de ver o que vem a seguir do Nada.

Escrito por Chris Hall.