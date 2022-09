Nokia G60 5G é um smartphone de médio alcance acessível, prometendo 3 anos de suporte de software

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Série G da Nokia é uma série acessível de aparelhos e a última edição é o Nokia G60 5G, atualizando amplamente o Nokia G50 de 2021.

A história daNokia por trás deste dispositivo é mais uma vez sobre sustentabilidade, empurrando a mensagem de que ele usa até 60% de plásticos reciclados na estrutura e 100% de plástico reciclado para a parte de trás.

-

Isto é apoiado por 3 anos de atualizações de segurança e atualizações de sistema operacional, com o objetivo de reduzir a taxa de rotatividade de tais dispositivos.

Há algumas atualizações bastante grandes sobre o G50, no entanto, com uma mudança para o Snapdragon 695 5G, e um display de 6,58 polegadas oferecendo taxas de atualização de 120Hz.

O Nokia G60 se agarra a recursos que você espera de um dispositivo de médio alcance, como a tomada para fone de ouvido de 3,5mm e suporte para microSD de até 1TB.

Há uma bateria de 4500mAh com suporte para carregamento de 20W.

Voltando para as câmeras, o Nokia G60 terá uma câmera principal de 50 megapixels, suportada por uma ultrawide de 5 megapixels e 2 megapixels de profundidade.

Ela virá com cores preta ou cinza e está firmemente nos reinos da faixa média, incluindo o preço de £249,99.

Mas este telefone também está disponível no novo esquema circular da Nokia (no Reino Unido e Alemanha), onde você pode pagar um preço mensal de £12,50 (com uma taxa de configuração de £30) e basicamente alugar o telefone da Nokia em troca de recompensas que podem ser resgatadas contra projetos ambientais.

O Nokia G60 estará disponível a partir de setembro de 2022.

Escrito por Chris Hall.