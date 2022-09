O que é a Circular Nokia? Explicação da assinatura de sustentabilidade da Nokia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nokia lançou um novo serviço chamado Circular, com o objetivo de aumentar as credenciais verdes de seus clientes.

Lançado na IFA 2022, a Nokia espera que ao oferecer aos clientes uma maneira diferente de comprar aparelhos - com recompensas ecológicas - ela possa encorajar os usuários de telefones Nokia a manter seus aparelhos por mais tempo e evitar que esses telefones cheguem a aterros sanitários.

-

Circular da Nokia lhe permitirá pagar uma assinatura para um novo aparelho Nokia em vez de pagar a taxa total por esse aparelho antecipadamente.

Você terá que comprar diretamente da Nokia - isto não se aplica se você estiver adquirindo seu telefone Nokia através de uma operadora ou operadora - e então a Nokia administrará o esquema através do aplicativo MyDevice em seu telefone Nokia.

Assim você pagará uma taxa mensal por seu telefone - e uma pequena taxa de configuração - ao invés de pagar o preço total pelo aparelho.

Quando você estiver no esquema circular, a Nokia o recompensará com "Sementes". Estas Sementes podem ser colocadas em vários esquemas, tais como plantação de árvores ou limpeza oceânica, e você receberá mais Sementes quanto mais tempo você mantiver seu aparelho Nokia.

É assim que a Nokia quer incentivá-lo, apelando para sua consciência e dando-lhe uma razão para manter seu aparelho.

Este é realmente o ponto sobre o Circular - os aparelhos vêm da Nokia e voltam para a Nokia. Os aparelhos que a Nokia recebe de volta podem ser reciclados, ou podem ir para causas carentes - ou podem ser renovados e voltar para outros assinantes da Circular. Além disso, se você danificar seu aparelho, a Circular pode cuidar disso para você, sem custos adicionais (embora suspeitemos que possa haver algumas pequenas impressões em torno deste ponto).

O objetivo é evitar que estes dispositivos sejam levados a aterros sanitários.

O esquema começará com os dispositivos lançados junto com a Circular em setembro de 2022, mas também oferecendo um par de dispositivos existentes nos próximos meses. Isso inclui:

Nokia X30

Nokia G60

Nokia XR20

Nokia T10 LTE

O esquema Nokia Circular está sendo lançado no Reino Unido, Alemanha, com planos de estender-se para outras regiões no futuro.

Escrito por Chris Hall.