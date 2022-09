Nokia X30 5G quer ser um telefone de médio alcance mais verde, impulsionando o uso de material reciclado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nokia quer dominar a extremidade acessível do espectro de smartphones e, enquanto muitos têm estado à espera de um telefone de bandeira, a HMD Global parece feliz em refrescar a gama média.

Que é onde entra o Nokia X30 5G. Procurando aumentar as credenciais verdes da Nokia, o Nokia X30 usa 100% de alumínio reciclado para a estrutura e 65% de plástico reciclado para a parte traseira.

Com 3 anos de atualizações de segurança - e uma garantia de 3 anos - a Nokia espera que você se agarre a este telefone um pouco mais e evite que ele vá para o aterro depois de alguns anos.

Para ajudar a impulsionar estes objetivos, a Nokia também está lançando o esquema circular, um serviço de assinatura para a compra de seus aparelhos que o recompensará com "Sementes" que você pode gastar em recompensas ecológicas, ao mesmo tempo em que oferece a reciclagem de seus aparelhos quando você terminar de usá-los - novamente com o objetivo de evitar o lixo eletrônico. O objetivo é recompensá-lo por manter seu telefone por mais tempo, em troca de uma taxa mensal, em vez de pagar o custo total adiantado.

Quanto ao telefone em si, também há proteção contra danos, com Gorilla Glass Victus na frente e uma classificação IP67.

Está firmemente na faixa média, porém, alimentado pelo Snapdragon 695 5G, com 6/8GB de RAM e 128/256GB de armazenamento.

Há um display AMOLED de 6,43 polegadas oferecendo 90Hz, e uma bateria de 4200mAh - juntamente com suporte para carga de 33W.

O telefone está equipado com uma câmera de 50 megapixels na parte traseira com OIS, juntamente com uma ultrawide de 13 megapixels, enquanto a câmera frontal é de 16 megapixels.

O Nokia X30 não se afasta muito dos dispositivos Nokia X anteriores, mas o design mudou do design da câmera redonda na parte traseira para algo que está um pouco mais próximo dos dispositivos Nokia G posicionados mais baixos da Nokia.

O Nokia X30 estará disponível no final de setembro, a partir de £399, ou a partir de £25 por mês em Circular com uma taxa de configuração de £30.

Ironicamente, ele vem nas cores Azul Nublado ou Branco Gelo - não há opção verde.

Escrito por Chris Hall.