Nokia 5710 XpressAudio é um telefone com recursos retro com fones de ouvido sem fio integrados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Alguns de vocês devem se lembrar dos telefones XpressMusic da Nokia. Lançados em 2006, eles foram projetados para rivalizar com os aparelhos Walkman da Sony Ericsson, levando a uma gama de telefones com funcionalidade musical específica.

A Nokia lançou seu último telefone com funcionalidade que dá continuidade à série e é chamado de Nokia 5710 XpressAudio. Ele se baseia no Nokia 5310 lançado em 2020.

É um telefone de recurso que roda o software S30+ e abana um teclado T9 retro-vintage, mas é o que está na parte de trás do telefone que vai deixar as pessoas animadas.

Sim, o 5710 XpressAudio vem com seus próprios fones de ouvido que se encaixam na parte de trás do aparelho, com uma tampa deslizante. Isso significa que você não precisa se preocupar em carregar seus fones de ouvido - os botões estão lá, prontos para serem usados, sempre que você sentir que precisa de música.

Há uma grande vantagem também aqui: você só precisa colocar seu telefone no bolso e não precisa se preocupar em carregar um estojo para guardá-los.

De outra forma, o telefone é muito bem equipado com o território da Nokia, suportando 4G e oferecendo um visor de 2,4 polegadas, uma câmera básica e uma tomada para fone de ouvido de 3,5mm.

A questão, é claro, é de onde você vai tirar sua música. Há um sintonizador FM a bordo e um MP3 player ... e é isso que você terá que usar para sua música, porque não há nenhum Spotify neste telefone.

O Nokia 5710 XpressAudio estará disponível por £74,99 a partir de julho de 2022.

Escrito por Chris Hall.