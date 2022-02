Nokia C21 Plus e Nokia C2 2nd Edition vêm com apenas 2 anos de atualizações de segurança

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HMD Global anunciou o lançamento de dois novos dispositivos em sua série C. Estes são telefones básicos, projetados para serem acessíveis e são telefones com os quais a Nokia teve algum sucesso.

A HMD Global anunciou a lucratividade operacional para 2021 e parte disso se resume ao foco na extremidade inferior do mercado.

Tendo feito um moonshot aspiracional com o Nokia 9 PureView em 2019 , o foco está nos dispositivos de nível básico e intermediário desde então e obviamente está causando impacto.

Isso dá origem ao Nokia C21 Plus como o novo herói de telefones acessíveis para a Nokia. Ele custa apenas £ 99,99 ou € 119 e você obtém uma tela de 6,5 polegadas, câmera de 13 megapixels e é alimentado por hardware UNISOC.

Há um modelo posicionado mais baixo - o Nokia C21 - que é do mesmo tamanho, mas reduz a capacidade da bateria e a funcionalidade da câmera.

Mais baixo ainda está o Nokia C2 2nd Edition, que custará apenas £ 74,99 ou € 79. Este modelo oferece uma tela de 5,7 polegadas e possui uma câmera traseira de 5 megapixels. Mas possui uma bateria removível de 2400mAh.

Esses telefones são todos dispositivos 4G e, embora haja apetite por esses telefones Android acessíveis, existem alguns aspectos que levantam algumas dúvidas.

Em primeiro lugar, esses são os dispositivos Android Go , a versão leve do Android projetada para ser executada nesses dispositivos acessíveis. Mas o Android Go ainda está na versão 11 e não sabemos quando o Google o atualizará para adicionar novos recursos que chegaram com o Android 12.

Em segundo lugar, a HMD Global está oferecendo apenas 2 anos de atualizações de segurança nesses dispositivos. Isso é uma surpresa, já que a Nokia vem pressionando o mantra de "ame, confie, mantenha" em seus telefones. É difícil "manter" quando está obsoleto após 2 anos.

Talvez isso reflita a vida útil esperada desses dispositivos, ou talvez seja apenas que, no final acessível do mercado, não valha a pena o tempo de desenvolvimento para oferecer suporte a telefones por períodos mais longos.

Escrito por Chris Hall.