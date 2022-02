Nokia G21 agora disponível, 6,5 polegadas, 90Hz por apenas £ 150

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HMD Global anunciou um sucessor acessível para o popular Nokia G20.

O Nokia G21 possui uma tela de 6,5 polegadas HD+ 90Hz, câmera traseira de lente tripla, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.

Ele pode ser expandido em mais 512 GB por meio de microSD, mas seu maior recurso talvez seja a duração da bateria. A marca afirma que pode durar até três dias com uma única carga.

Isso porque possui uma bateria de 5.050mAh e inclui um modo Super Battery Saver que você pode ativar. Ele ainda permitirá o acesso aos principais recursos, mas desliga todo o resto para obter um suco extra.

Ele também suporta carregamento rápido de 18W.

esquilo_widget_6580211

A câmera traseira é liderada por um sensor principal de 50 megapixels, além de macros de 2 megapixels e câmeras de profundidade de 2 megapixels. A câmera frontal está centralizada em um entalhe de gota d'água na parte superior da tela.

O Nokia G21 está disponível no Reino Unido agora, ao preço de £ 150.

Também anunciado é o Nokia G11 para quem tem um orçamento ainda mais apertado. Com preço de £ 120, ele virá com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento quando for lançado em março.

"Os dois dispositivos resumem a durabilidade e as qualidades de vida útil da bateria pelas quais os telefones Nokia ficaram famosos há tantos anos. Isso combinado com o melhor do software Android e mais atualizações de segurança do que a concorrência nessa categoria de preço consolida nossa visão para 2022 e além”, disse o CEO da HMD Global, Florian Seiche.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Rik Henderson.