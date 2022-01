Nokia expande oferta para os Estados Unidos com cinco novos aparelhos a preços acessíveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O retorno da Nokia aos smartphones ainda não seguiu o caminho que muitos esperavam, com sucesso encontrado no segmento acessível do mercado, em vez de no espaço principal.

Com isso em mente, a Nokia anunciou cinco novos modelos para o mercado americano, todos com preços abaixo de US $ 250. Quatro desses modelos são dispositivos Android, com o quinto, o Nokia 2760 Flip, um feature phone rodando o Kai OS.

Os novos dispositivos Android são os seguintes:

Nokia C100, 4G, $ 99

Nokia C200, 4G, $ 119

Nokia G100, 4G, $ 149

Nokia G400, 5G, $ 239

Esses modelos serão lançados por empresas como Tracfone, DISH Wireless, Consumer Cellular, T-Mobile e Metro da T-Mobile, e todos serão lançados no primeiro semestre de 2022.

O Nokia G400 é um telefone Snapdragon 480 5G e oferece uma tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, oferecendo um design novo e uma câmera tripla na parte traseira.

O Nokia G100 é Snapdragon 615, 4G, tem uma bateria de 5000mAh e embala o leitor de impressão digital no botão liga / desliga. Ele também possui uma tela de 6,5 polegadas.

O Nokia C200 é um aparelho de 6,1 polegadas, usa o MediaTek Helio A22 e tem bateria de 4000mAh.

O Nokia C100 é um celular de 5,45 polegadas, com o Helio A22 e bateria de 3000mAh. Ele só tem uma câmera de 8 megapixels.

"Nos últimos seis meses, conquistamos a participação de mercado de algumas das empresas mais consolidadas do setor e, ao mesmo tempo, tornamos recursos premium cada vez mais acessíveis. O crescimento de nossos novos relacionamentos com Consumer Cellular e DISH Wireless, além de nosso relacionamento contínuo com a T -Mobile e Tracfone são apenas o começo do que está por vir ", disse Cristian Capelli, vice-presidente para a América do Norte, HMD Global.