Lançado o Nokia G50: telefone 5G abaixo de £ 200 com uma bateria grande

(Pocket-lint) - A HMD Global revelou o que há de mais recente em sua linha de smartphones Android acessíveis em sua família da série G, trazendo 5G e uma bateria de 5000mAh em um telefone que custa pouco menos de £ 200.

É chamado de Nokia G50 e foi projetado para ser preparado para o futuro em mais de uma maneira. Parte dessa proteção para o futuro são os recursos 5G do telefone, o outro está no programa Android One.

Ambos combinados significam que você terá acesso a velocidades de rede mais rápidas quando estiver em uma área 5G, enquanto o Android One garante que você receberá atualizações regulares de segurança e software por dois anos.

Ao contrário dos telefones principais da primeira linha, o G50 é mais um dispositivo prático do dia a dia para quem tem um orçamento limitado. Isso significa que você obtém recursos convenientes como uma porta de fone de ouvido de 3,5 mm, uma versão do Android sem inchaço e uma bateria que pode durar dois dias com carga completa.

Outras especificações incluem um grande display LCD de 6,82 polegadas na frente com um pequeno entalhe em forma de V na parte superior, além de um leitor de impressão digital que está embutido no botão liga / desliga à direita.

O telefone é alimentado pelo processador Snapdragon 480, que vem com 4 GB ou 6 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento. Você também pode expandir se quiser, usando a bandeja do cartão microSD.

Ele possui um sistema de três câmeras na parte de trás, alojado em uma protuberância circular no estilo Nokia clássico contendo um sensor primário de 48 megapixels, ultra-largo de 8 megapixels e sensor de profundidade de 2 megapixels.

O Nokia G50 é lançado hoje no Reino Unido em duas cores: Ocean Blue e Midnight Sun, e custará £ 199 para a variante de 4GB / 64GB.