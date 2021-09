Especificações do Nokia G50 reveladas na lista TENAA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nokia G50, como muitos aparelhos antes de serem lançados no mercado atual de smartphones, não é exatamente o segredo mais bem guardado do mundo. Afinal, o canal oficial da Nokia no Instagram na França recentemente teve que deletar apressadamente uma postagem sobre o telefone depois de perceber que ele ainda não havia sido anunciado.

Agora, as especificações do telefone também perderam um pouco de seu mistério, depois que a certificação TENAA do telefone foi confirmada, apresentando um monte de suas especificações internas para todo o mundo ver. Não deve ser fácil lançar telefones hoje em dia!

Os detalhes incluem uma tela LCD IPS de 6,82 polegadas com resolução de 720 × 1640 e a opção de 2, 4, 6 ou 8 gigabytes de RAM, uma grande variedade. As quantidades de armazenamento interno variam de forma semelhante, indo de 64 GB a 128 GB, 256 GB e 512 GB.

As dimensões e o peso do G50 estão incluídos em 173,83 × 77,68 × 8,85 mm e 220 gramas. Seu processador real não é nomeado abertamente, mas funcionará a 2 GHz, enquanto o conjunto de câmeras é um pouco mais detalhado. Ele conterá um atirador de 48MP, ao lado de quaisquer outras opções que a Nokia considere dignas de inclusão.

Uma bateria de 4850mAh completa a lista de especificações, então tudo o que realmente resta é ver como e quando a Nokia lança oficialmente o G50, e que preço eles atribuem a ele quando o fizerem - ficaremos de olho.