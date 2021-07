Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mais recente adição da Nokia à sua linha Original retro é o Nokia 6310. Originalmente lançado em 2001, 20 anos depois, temos uma reformulação moderna deste clássico.

Sim, ele não tem a notoriedade do Nokia 3310 ou 8110 , mas alguns podem se lembrar das curvas desse telefone de antigamente.

O retrabalho segue a abordagem típica que vimos no Nokia Original no passado, com uma tela de 2,8 polegadas maior do que qualquer um teria em 2001, aquele controlador direcional clássico em um cinto de botões, acima do teclado T9.

É um telefone dual SIM que oferece um rádio FM e um MP3 player para que você possa carregar um cartão microSD (de até 32 GB) e carregar sua música com você, com um conector de fone de ouvido de 3,5 mm a bordo.

Para ser honesto, duvidamos que alguém faça isso. Em vez disso, eles provavelmente se interessarão pelo Nokia 6310 como um telefone de baixo custo para ligações e mensagens de texto ocasionais, talvez como um telefone alternativo ou - como a Nokia sugeriu no passado - como um telefone desintoxicante, para que você possa abandonar a mídia social e todo o estresse dos estilos de vida conectados modernos, mas saiba que você pode permanecer conectado.

Diz-se que o Nokia 6310 tem um tempo de espera de 21 dias, então você pode carregá-lo na caminhada da próxima semana, sabendo que pode ficar em contato, mas não se distrairá constantemente com os aplicativos mais recentes.

Há uma câmera de 0,3 megapixels na parte traseira, se você quiser tirar uma foto de baixa resolução, mas para um telefone que custa £ 49,99 ou € 40, o que mais você esperaria?

Turismo espacial, Ring e OnePlus Nord 2 - Pocket-lint Podcast 113 Por Rik Henderson · 27 Julho 2021