Nokia XR20: duro como pregos e duro no seu bolso

(Pocket-lint) - A Nokia anunciou o que está chamando de seu telefone mais durável de todos os tempos - o Nokia XR20.

O pensamento por trás desse telefone mais resistente não é dar a você um telefone que está pronto para ser abusado, mas sim longevidade. Para reduzir a necessidade de substituir seu telefone porque você o quebrou, a Nokia está levando a proteção a um padrão mais alto.

Isso faz com que o XR20 cumpra o MIL-STD 810H para proteção contra quedas, proteção IP68 contra água e poeira e Gorilla Glass Victus para manter a tela segura.

Existem proteções projetadas no dispositivo, como ao redor da câmera, uma parte traseira aderente para que você tenha menos probabilidade de escorregar de sua mão e cantos que são um pouco mais protetores. Essencialmente, a Nokia diz que você não precisará de um case para ele, mas ele foi projetado para parecer um pouco mais normal do que alguns dos telefones "resistentes" que vimos no passado.

Para fazer backup de tudo isso, há uma garantia de substituição de tela de 1 ano e uma garantia de 3 anos para o resto do telefone.

No entanto, este não é um telefone carro-chefe: normalmente você esperaria ter algumas dessas proteções em modelos carro-chefe, mas o XR20 é realmente uma versão mais resistente do telefone X20 existente da Nokia.

Isso vê uma tela de 6,67 polegadas, 2400 x 1080 pixels, 20: 9 com câmera furada e o Qualcomm Snapdragon 480 5G para alimentar coisas, que vem com algumas configurações, 4/64 GB ou 6/128 GB - com suporte para microSD para expansão.

Há um leitor de impressão digital na lateral do telefone e um botão programável na parte superior, o que significa que você pode decidir o que será iniciado. Também há um botão do Google Assistente.

Existem alto-falantes estéreo, bem como uma entrada de fone de ouvido de 3,5 mm, enquanto tudo é alimentado por uma bateria de 4630 mAh. Há um carregamento sem fio de 18 W com fio e 15 W Qi sem fio.

Em linha com o desejo de que este telefone ofereça durabilidade, a Nokia está prometendo 3 anos de atualizações do sistema operacional Android e 4 anos de atualizações de segurança.

A câmera vê uma câmera principal de 48 megapixels e uma ultra-ampla de 13 megapixels, com uma câmera de 8 megapixels na frente.

O que provavelmente vai impressionar as pessoas sobre este telefone é a decisão de usar o Snapdragon 480. Isso é quase uma plataforma de nível básico e limitará o apelo deste telefone para alguns - embora seja novo hardware e tenha desempenho superior ao do hardware anterior neste nível. É igual ao recém-anunciado Nokia X20 , então, de certa forma, o aumento de preço por toda aquela proteção pode valer a pena.

Mas ao preço de £ 399 no Reino Unido, é o mesmo preço ou mais do que telefones que estão um ou dois níveis acima em termos de potência de hardware. Em última análise, embora possa apelar para um segmento do mercado que não se preocupa com jogos ou qualquer coisa muito intensiva - embora queira muita proteção - parece caro no lançamento.