O próximo telefone da Nokia será lançado em 27 de julho, pode ser o resistente telefone XR20

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nokia começou a provocar o lançamento de seu próximo aparelho, acessando seus canais de mídia social para alertar os fãs.

A Nokia teve um ano mais silencioso do que o normal, lançando os dispositivos X recém-posicionados junto com alguns telefones com preços acessíveis. A Nokia não diz muito sobre o que esperar, exceto que você nunca mais precisará de um case novamente.

O telefone exibido parece ser o Nokia X10 no estojo compostável que vem na caixa - mas a sugestão é que este será um dispositivo robusto ou apenas que a Nokia aumentará os níveis de proteção do dispositivo .

Os fãs estão fazendo o link para o indestrutível meme Nokia 3310, mas até agora há poucas evidências sobre o que esse dispositivo realmente será.

Houve vários rumores nos últimos meses. Nós vimos vazamentos de nível principal que remontam a fofocas sobre uma substituição para o Nokia 9 PureView e, mais recentemente, vimos o Nokia X50 e o X60 passarem despercebidos como rumores.

Mas o que isso aponta é outro boato - o Nokia XR20. Esta é considerada uma versão robusta do Nokia X20.

Algumas especificações vazadas vieram à tona e não é uma versão direta do X20, já que parece que ele pode ter câmeras principais de 48 megapixels e selfies de 8 megapixels como a X10, mas com uma câmera ultralarga de 13 megapixels.

As especificações vazadas sugerem que é o mesmo que o Nokia X10 e X20 (que estão muito próximos), com o Snapdragon 480 5G esperado, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e uma tela de 6,67 polegadas. Exatamente como o telefone ficará mais resistente, não sabemos - uma classificação IP, uma carcaça mais dura ou materiais de maior qualidade podem estar todos na mistura.

Não falta muito, mas vamos trazer todos os detalhes dos planos de lançamento da Nokia assim que forem conhecidos.

