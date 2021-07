Há rumores de que a Nokia lançará um novo carro-chefe este ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores aumentaram nas últimas 24 horas, sugerindo que a Nokia está planejando o lançamento de um novo telefone carro-chefe em algum momento deste ano.

Com a empresa tendo se concentrado principalmente no mercado de gama baixa e média desde a reentrada no espaço dos smartphones, seria uma surpresa se a especulação for verdadeira.

Em uma postagem excluída no Weibo - vista e relatada por vários sites - o gerente de projeto da Nokia na China, Zhang Yucheng, afirmou que a empresa realizará um evento especial de lançamento no "Dia do Solteiro" na China em 11 de novembro.

Não houve mais detalhes sobre o que o telefone poderia ser, exceto que é 5G. E o post, segundo relatos, também nunca usou o termo "carro-chefe".

A especulação aqui é que, como há um evento especial ocorrendo, ele teria que ser um lançamento de smartphone notável e, portanto, um carro-chefe.

Foram feitas sugestões de que poderia ser o Nokia X60 ou X50 , cabendo no novo esquema de nomenclatura na extremidade superior do portfólio do HMD.

Uma coisa que vale a pena considerar, entretanto, é que este post (que agora se foi) foi compartilhado especificamente para o mercado da China, e pode muito bem ser que qualquer lançamento que aconteça não terá impacto nos planos da HMD fora da China.

O último telefone carro-chefe da Nokia foi o Nokia 9 PureView, lançado há alguns anos em 2019 e, desde então, não fez nenhum esforço para acompanhá-lo.

Ainda assim, quando lançou os novos telefones das séries C, G e X , deixou claro que cada série receberia novos modelos e que seu esquema de nomenclatura simplificado tornaria mais fácil colocar os telefones em suas categorias.

Isso significa que, se a Nokia lançar os rumores X50 e X60, faria sentido que eles fossem mais poderosos do que o X10 e X20. E isso significa que eles podem ser mais como os carros-chefe de nível superior em desempenho.