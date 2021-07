Não, HarmonyOS no Nokia X60 provavelmente não está acontecendo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um boato surgiu durante a noite sugerindo que um dos próximos smartphones da Nokia - o X60 - poderia lançar o HarmonyOS , o sistema operacional caseiro da Huawei.

Se isso fosse verdade, certamente iria contra o tom contínuo da Nokia em relação ao seu compromisso com o Android.

Durante o recente lançamento da linha de produtos de 2021, a Nokia deixou bem claro que estava totalmente integrada com o Android, a ponto de se comprometer com atualizações regulares de segurança e software por 2 a 3 anos.

Não é nenhuma surpresa, então, que a Nokia agiu rapidamente para dissipar o boato. Em um comentário feito à publicação chinesa The Paper , a Nokia afirmou que "nosso compromisso em fornecer a melhor experiência Android permanece firme".

Entramos em contato com a Nokia e a resposta - embora um pouco vaga - foi a mesma: "Sabemos que nossos clientes adoram os telefones Nokia com sistema operacional Android e nosso compromisso em fornecer a melhor experiência Android permanece inabalável."

E a Nokia não foi a única empresa envolvida a se distanciar desses rumores. A Huawei - em um comentário à mídia estatal chinesa Global Times - disse que a notícia é "falsa".

HarmonyOS é o sistema operacional da Huawei projetado para tornar o trabalho com diferentes tipos de produtos interconectados mais integrado.

Ela lançou recentemente seus primeiros produtos de consumo com o novo sistema operacional: os tablets Huawei Watch 3 e MatePad Pro .

É um sistema desenvolvido não apenas para ajudar diferentes produtos - como smartwatches, dispositivos domésticos inteligentes, câmeras e fones de ouvido - a se comunicarem, mas também sem exigir muito trabalho extra.

Um exemplo que a Huawei usa consistentemente é ter uma câmera integrada compatível com HarmonyOS em um ciclista usando um smartwatch compatível com HarmonyOS rastreando uma rota e ser capaz de trazer os dois conjuntos de dados em uma interface.

Nesse caso, isso significaria ter um vídeo do feed da câmera que também mostrasse a velocidade, distância, frequência cardíaca e percurso dos ciclistas em tempo real rastreados a partir do relógio e do smartphone.

É importante notar que o HarmonyOS é um código aberto e, portanto, esses rumores podem ter começado porque a Nokia estava procurando maneiras de tornar seus dispositivos existentes mais compatíveis com o sistema como um todo. Em vez de a Nokia rodar o HarmonyOS por completo, como os telefones da Huawei fariam.

Isso, no entanto, é apenas especulação de nossa parte. Nenhuma das empresas deu ainda qualquer indicação de que seja esse o caso. Entramos em contato com a Huawei para comentar e atualizaremos se obtivermos uma resposta.

Escrito por Cam Bunton.