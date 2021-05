Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em fevereiro de 2021, escrevemos que a lenta atualização da Nokia para seu principal aparelho Nokia 8.3 era um sinal claro de que as coisas não estavam cumprindo a promessa do Android One .

Em todos os eventos de lançamento da Nokia, as palavras "puro, seguro e sempre atualizado" foram divulgadas, mas a realidade é um pouco diferente.

A atualização da Nokia para o Android 11 tem sido lenta e a empresa acaba de atualizar um cronograma revisado para essas atualizações. Originalmente emitido em outubro de 2020, a nova escala de tempo vê algumas mudanças nas metas.

O mais interessante sobre os novos números é que os telefones mais avançados - Nokia 7.2, Nokia 7.2 e Nokia 9 PureView são os dispositivos que estão sendo adiados para o Q3 (ponto em que estarão quase obsoletos), enquanto a HMD Global parece estar se concentrando em em vez disso, algumas das extremidades mais acessíveis do espectro.

Isso vê alguma remodelação, com alguns dispositivos avançando, como os dispositivos Nokia 1 e 2 básicos. Isso pode ser bem-vindo para os proprietários, mas dá pouca satisfação para aqueles que compraram no mid-range da Nokia.

É difícil, no entanto, ver o lançamento do Android 11 de uma maneira positiva. A maioria das outras marcas de Android está bem à frente, incluindo empresas como a Samsung que, nos anos anteriores, abandonou uma versão do Android de uma maneira bastante casual.

A Nokia já havia escolhido o título de o mais rápido para atualizar todo o seu portfólio - e para o Android 11, parece ter perdido o rumo.

Exatamente onde isso deixa a Nokia é difícil de ver, mas temos a sensação de que ela está se concentrando em seus dispositivos acessíveis para manter os clientes de volume satisfeitos, enquanto os dispositivos de médio porte talvez sejam menos importantes para o avanço da empresa.

Seja qual for o motivo, a Nokia parece ter lutado para manter o ímpeto até 2020 e 2021 e esperamos que possa encontrar o caminho de volta à forma.

