Nokia X50 pode ser um sucessor do Nokia 8.3 5G com câmera de 108MP

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HMD Global pode estar se preparando para o lançamento de um telefone carro-chefe para suceder ao Nokia 8.3 5G .

Dado que a Nokia mudou seu nome em 2021, especula-se que ele possa se chamar Nokia X50, mas até agora há poucas evidências de que este seja o nome que terá no lançamento.

O prazo para este lançamento, de acordo com o Nokia Power User que nos traz os detalhes, seria mirar no segundo semestre do ano para um lançamento. Este é um momento comum para a Nokia lançar dispositivos, muitas vezes lançando telefones no Mobile World Congress , mas tendo outro dispositivo para lançar no final do ano.

Passando para as especificações, a fonte sugere que o novo carro-chefe da Nokia poderia ser lançado no Qualcomm Snapdragon 775 ou SM7350. Isso levanta uma série de questões, porque a Qualcomm não anunciou o Snapdragon 775, em vez disso lançou o Snapdragon 780G no início de 2021 .

Embora a Qualcomm tenha lançado produtos intermediários no passado, pareceria um pouco estranho se a Nokia não usasse o hardware já anunciado, que melhorou o desempenho do Snapdragon 765G.

Dizem que a tela tem 6,5 polegadas com resolução Quad HD e taxa de atualização de 120Hz. Diz-se que existe uma bateria de 6000mAh. Embora a bateria grande se mostrasse popular, não temos certeza sobre a resolução Quad HD - parece um pouco fora da tendência, especialmente para dispositivos mais acessíveis.

Para as câmeras, é dito que haverá uma câmera principal de 108 megapixels, parte de um conjunto de cinco câmeras, mas suspeitamos que as outras serão ultra-wide, deep, macro e telefoto, ao invés do sistema que a Nokia tentou implantar o Nokia 9 PureView .

Não podemos ter certeza de onde isso deixaria a Nokia: a câmera parece excessiva - se cinco lentes estão realmente sendo perseguidas - com a maioria dos telefones de qualidade ignorando os sensores macro e de profundidade ultimamente. Mesmo a mudança para 108 megapixels levantaria questões, porque se isso for verdade, parece que a Nokia está perseguindo especificações, em vez de qualidade.

Ainda assim, há muito poucas evidências de que isso seja autêntico, mas estaremos observando os vazamentos nos próximos meses para ver se algo mais surgirá.

Escrito por Chris Hall.