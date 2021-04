Nokia C20, G20 e X20 lideram novas linhas de telefones acessíveis da HMD Mobile

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nokia revelou suas últimas linhas de telefones acessíveis e as dividiu em três famílias. Agora temos uma série C, série G e série X da Nokia, cada uma com dois novos modelos.

Para manter sua estratégia de nomenclatura simples, cada uma das novas faixas tem um modelo 10 e 20, o que significa especificamente para o início de 2021, há um C10, C20, G10, G20, X10 e X20.

Os preços aumentam em pequenos incrementos à medida que você aumenta as faixas, o que significa que a Nokia tem um sistema de preços em camadas relativamente simples.

Android 11 (edição Go)

Tela HD + (720p) de 6,5 polegadas

Câmeras frontal e traseira de 5 MP

Bateria removível de 3000mAh

A série C é a opção mais econômica e mantém as coisas simples em termos de recursos. Tanto o C10 quanto o C20 apresentam uma tela LCD 720p de 6,5 polegadas com um entalhe em forma de V na parte superior para a câmera selfie.

Ambos possuem câmeras frontal e traseira de 5 megapixels para tirar fotos e selfies e possuem baterias removíveis de 3000mAh. Ambos também são alimentados por processadores Unisoc de baixo custo com o C20 apresentando uma versão um pouco mais poderosa.

Como pretende ser um telefone prático, essa bateria removível é unida por uma porta de 3,5 mm para fones de ouvido, além de suporte para expansão de cartão microSD de até 256 GB.

A RAM interna e o armazenamento serão de 1GB / 16GB ou 2GB / 32GB para o C20, enquanto o C10 terá modelos de 1GB / 16GB, 1GB / 32GB e 2GB / 16GB dependendo do mercado.

No Reino Unido, apenas o C20 estará disponível na versão de 1GB / 16GB e custará apenas £ 79 quando for lançado no início de junho.

Bateria de três dias - 5050mAh

Processador Mediatek G25 / G35

Tela HD + (720p) de 6,5 polegadas

Sistemas de câmera triplo / quádruplo

A série G supera um pouco as coisas da série C e oferece chipsets Mediatek em vez do silício Unisoc. Eles também agregam o benefício de vida útil da bateria extra e mais câmeras na parte traseira.

Ambos os telefones possuem uma bateria não removível de 5050mAh que, segundo a Nokia, vai durar três dias antes de precisar ser plugado para carregar novamente.

A câmera principal de 13 megapixels do G10 é acompanhada apenas por sensores macro e de profundidade de baixa resolução de 2 megapixels, enquanto o G20 tem uma gama um pouco mais útil. Ele tem um primário de 48 megapixels ao lado de um ultralargo de 5 megapixels e os sensores de profundidade e macro.

Ambos os telefones executam o Android 11 fora da caixa e vêm com a promessa de dois anos de atualizações de software e três anos de atualizações de segurança mensais.

No Reino Unido, a série G custará pouco mais de £ 100. O G10 virá com 3GB / 32GB de RAM / armazenamento e estará disponível por £ 109 no final de abril, enquanto o G20 custará £ 129 para 4GB / 64GB e será lançado em maio.

Processador Snapdragon 480 5G

Android 11

Tela FHD + de 6,67 polegadas (1080p)

Câmeras quádruplas com ótica Zeiss

Bateria de 4470 mAh com carregamento de 18 W

Para o nível superior desta nova família de telefones acessíveis: a série X. Eles vêm com o processador Snapdragon 480 5G, o que significa que não apenas devem ser mais potentes do que as outras duas linhas, mas também vêm com 5G.

A série X não se limita a aumentar em termos de poder de processamento, ela apresenta uma tela FHD + maior e mais nítida e vem com câmeras melhores na parte traseira.

O X10 possui um principal de 48 megapixels, 5 megapixels, além de profundidade de 2 megapixels e sensores macro com ótica Zeiss. O X20 tem uma câmera primária de 64 megapixels ao lado do mesmo trio de câmeras de backup do X10.

Enquanto a bateria de 4470mAh é um pouco menor que a da série G , mas a Nokia diz que vai durar dois dias e está equipada com recursos de carregamento de 18W para que recarregue rapidamente quando estiver vazia.

A série X também pretende ser um dispositivo mais ecologicamente correto. Ele não é fornecido com um carregador, mas é compatível com o Power Delivery com seus adaptadores existentes. Ele também vem com uma caixa que é totalmente compostável quando você decide jogá-la fora.

No Reino Unido, o X10 e o X20 estarão disponíveis por vários preços e em várias opções de armazenamento.

O X10 virá em 6GB / 64GB e 4GB / 128GB com preços a partir de £ 249. O X20 estará disponível nas variantes de 6GB / 128GB e 8GB / 128GB por £ 299 e £ 319, respectivamente.

Escrito por Cam Bunton.