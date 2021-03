Nokia X20 passa pela FCC, sugere grande caixa de câmera circular

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HMD Global vai lançar novos telefones em 8 de abril. Esperamos ver alguns novos dispositivos de gama média, sendo que um provavelmente será um dispositivo chamado Nokia X20.

Não há muitos detalhes por aí sobre o X20, mas recentemente ele passou pela FCC, onde teve seus detalhes enviados para certificação. Isso é um sinal de que vai ser lançado muito em breve.

Embora não haja fotos do dispositivo, há um esboço básico esquemático que indica que ele terá uma grande caixa de câmera circular na parte traseira, semelhante ao que vimos antes.

Olhando para a época em que a Nokia fazia Windows Phones, o grande painel circular era o que diferenciava o Nokia Lumia 1020 PureView de seus concorrentes. Ele também pode torná-lo visualmente diferente do X10, que tem uma caixa de câmera circular menor .

É importante notar que o esboço básico originalmente compartilhado por @stufflistings no Twitter não tem muitos detalhes, então não estamos totalmente confiantes de que veremos um retorno daquele visual icônico do PureView.

Espera-se que o X20 e o X10 sejam lançados com suporte 5G, com o X10 equipado com o processador Snapdragon 480 e o X20 possivelmente apresentando o Snapdragon 690.

Com tantos concorrentes como a Realme e a Redmi já lançando telefones 5G acessíveis, a Nokia poderia usar o evento de 2021 para se atualizar e oferecer dispositivos igualmente competitivos a preços baixos.

No entanto, ainda não se sabe se eles serão competitivos o suficiente para desafiar o desempenho desses dispositivos.

Escrito por Cam Bunton.