O carro-chefe dos jogos Nokia G10 com sistema de resfriamento de grafeno

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz algum tempo desde que a Nokia lançou um carro-chefe - o 9 PureView - mas há rumores de um dispositivo de jogos G10 que deve ser lançado em breve.

E de acordo com a Nokia Anew, a comunidade de fãs do Twitter, acredita-se que o G10 contará com um sistema de resfriamento de grafeno - que é outra razão pela qual ele está sendo inclinado como um telefone para jogos.

Todas as informações do boato chegaram em um curto período de tempo. Em 8 de março ocorreu o primeiro vazamento, sugerindo que o G10 apresentaria uma tela QHD + de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120Hz .

No entanto, ao contrário do Asus ROG Phone 5 ou do Lenovo Legion Duel , não se pensa que o Nokia G10 tenha um processador topo de linha - o boato diz que um Qualcomm Snapdragon 775 ainda não anunciado é mais provável, portanto, um passo abaixo da plataforma Snapdragon 800 .

Diz-se que é suportado por uma bateria de 5.000 mAh mega-espaçosa para manter essas experiências de jogo funcionando. E, claro, para manter as coisas frias está o sistema de resfriamento de grafeno para auxiliar ainda mais na longevidade por carga.

A configuração da câmera, construída a partir do sistema PureView anterior, é considerada um arranjo penta com sensor principal de 108 megapixels liderando o ataque. O que as outras quatro câmeras serão neste arranjo ainda não está claro.

Aqui está a esperança de que a Nokia possa entregar forte no topo da linha, já que a empresa tem estado gravemente ausente do mercado de alta qualidade por algum tempo. Veremos como o Nokia G10 se encaixa na equação em um futuro próximo, sem dúvida.

Escrito por Mike Lowe.