Há rumores de que a Nokia lançará um telefone para jogos, o Nokia G10

(Pocket-lint) - A Nokia pode estar se preparando para lançar um aparelho apresentado como um telefone para jogos, de acordo com os rumores mais recentes.

A Nokia - ou HMD Global - tem estado bastante quieta ultimamente. Depois de colocar todos os seus ovos no Nokia 8.3 5G e patrocinar a cesta de James Bond , as coisas parecem ter mudado um pouco.

O atraso em Bond - e as oportunidades promocionais associadas - parecem ter passado, com a Nokia lançando apenas algumas atualizações intermediárias.

Rumores de um telefone voltado para jogos podem ser uma surpresa, embora a Nokia tenha uma longa história com jogos, se você considerar dispositivos como o N-Gage .

No entanto, não é exatamente o que esperamos. Os rumores são bastante claros em detalhes. Vindo do NokiaPowerUser, sugere-se que o telefone use o número do modelo TA-1334, que apareceu em relatórios de certificação em 2021, mas poucos detalhes foram revelados.

Agora, afirma-se que o misterioso telefone terá o nome Nokia G10. Uma tela de 6,4 polegadas é mencionada, junto com uma CPU octo-core e câmeras de 48 megapixels.

Isso não nos dá muito o que continuar, já que um dispositivo octo-core poderia ficar em qualquer posição no portfólio de dispositivos.

A preferência da Nokia nos últimos anos tem sido lançar aparelhos acessíveis. Ele está tentando aumentar a participação de mercado e não podemos ver a empresa tentando enfrentar empresas como o Legion Phone Dual ou ROG Phone 5 , então suspeitamos que será um dispositivo de médio alcance criado para adicionar apelo aos jogos. O único dispositivo que vimos vazamento recentemente é o Nokia 6.4 e pode ser que isso seja um reposicionamento daquele dispositivo para adicionar um pouco mais de vitalidade à linha e remover a sensação de incrementalidade inevitável.

Ainda não se sabe se terá alguma característica específica para melhorar a experiência de jogo - mas eles podem incluir recursos como alto-falantes duplos, 120 Hz e um modelo de reforço de jogo, junto com opções de captura de tela nativa.

Como a Nokia tem estado tão silenciosa recentemente, teremos que esperar para ver o que está por vir - mas a certificação anterior para TA-1334 sugere que um lançamento pode ser iminente. Optar por não chamá-lo de TA-1337 parece mais uma oportunidade perdida.

Escrito por Chris Hall.