Nokia 1.4 oferece cores atraentes e bateria de dois dias por apenas £ 89

(Pocket-lint) - A Nokia lançou sua mais recente criação: o Nokia 1.4, muito econômico. Está disponível a partir de hoje por apenas £ 89 no Reino Unido (€ 99 na Europa).

O Nokia 1.4 traz praticamente tudo o que você esperaria de um Nokia acessível. Isso quer dizer que ele está executando uma versão simplificada da experiência vanilla Android do Google.

Este dispositivo em particular executa o Android 10 (edição Go) no lançamento, o que significa que há pouca ou nenhuma interferência da Nokia / HMD Global no lado do software.

A frente do telefone reproduz a tela LCD HD + (720p) de 6,51 polegadas com uma pequena gota de orvalho ou entalhe em forma de V para a câmera frontal.

Vire ao contrário e você encontrará um sistema de câmera dupla na parte de trás composto por uma câmera primária de 8 megapixels e uma lente macro secundária de 2 megapixels para ajudá-lo a focar em itens que estão próximos.

A câmera frontal é uma câmera selfie de 5 megapixels. Esses são recursos padrão nos melhores telefones do orçamento .

Dentro, você encontrará o processador Qualcomm Snapdragon 215 de baixo consumo ao lado de 1 GB, 2 GB ou 3 GB de RAM, dependendo se você vai para os 16 GB, 32 GB ou 64 GB de armazenamento.

Não é uma grande quantidade de armazenamento para brincar, mas você tem a opção de expandi-lo através do cartão micro SD até 128 GB adicionais.

Para mantê-lo durante todo o dia, há uma bateria de 4.000 mAh que oferece até 8,5 horas de reprodução de vídeo / tempo de tela. Isso significa que, para o usuário moderado, não seria absurdo esperar dois dias entre as cargas. Talvez até mais.

Em suma, parece um telefone decente para o dinheiro, oferecendo o básico que você precisa em um pacote atraente e não custa muito. Está disponível em um adorável fiorde azul, roxo ao entardecer ou preto.

Escrito por Cam Bunton.