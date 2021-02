A confirmação do Android 11 no Nokia 8.3 revela que o Android One não está cumprindo sua promessa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HMD Global confirmou que o Android 11 estava sendo lançado no Nokia 8.3 em 2 de fevereiro de 2021, cerca de 5 meses depois que o Android 11 viu seu lançamento original em setembro de 2020.

"A Counterpoint Research nos reconheceu por fornecer as implantações mais rápidas nas últimas duas atualizações consecutivas do sistema operacional Android, independentemente do preço em um nível de portfólio, e continuaremos nosso compromisso até mesmo com os nossos aparelhos prontos para Android 11 mais acessíveis", disse Juho Sarvikas, chefe diretor de produto e vice-presidente da América do Norte.

A Counterpoint Research pode ter dito essas coisas , e a HMD Global já havia mostrado que pode se mover rapidamente para atualizar dispositivos, mas para o Android 11, as coisas estão indo bem mais devagar.

Sentado aqui escrevendo isso com um Nokia 8.3 5G em uma mão e o Samsung Galaxy S20 FE na outra, não parece que esses telefones Nokia estão cumprindo a promessa que o Android One se propôs a cumprir.

O 8.3 5G é o primeiro telefone Nokia a obter o Android 11 - e como Sarvikas também diz: "O Nokia 8.3 5G abriu as comportas para nossa jornada de atualização do Android 11 com muitos mais de nossos smartphones em breve para se juntarem a nós."

Mas a Nokia está ficando para trás de empresas como a Samsung - conhecida por suas atualizações lentas - que já atualizou uma série de dispositivos a partir de 2020, incluindo o Galaxy S20 FE, há mais de um mês.

O Android One foi projetado como uma forma de permitir que os fabricantes de telefones ofereçam uma experiência Android pura fora do Nexus e dos programas Pixel subsequentes de hardware desenvolvido pelo Google. O mantra da Nokia - tantas vezes repetido no lançamento de produtos - é "puro, seguro e sempre atualizado".

Embora isso tenha acontecido nas duas últimas versões do Android, isso parece ter caído para o Android 11. Para a HMD Global, é um momento estranho para aquele escorregão, quando outros fabricantes de telefones Android aumentaram o ritmo de atualizações. Você só precisa dar uma olhada em nossa lista de atualização do Android 11 e verá quantos fabricantes aprimoraram seus jogos - OnePlus, Oppo, Samsung, Sony.

Esta é a lista da qual a Nokia já esteve à frente.

Ainda achamos que o Android One tem valor - é uma ótima alternativa aos dispositivos Pixel - especialmente para aqueles que querem algo acessível onde a Nokia tem alguns dispositivos realmente atraentes. Mas com os Pixels ficando mais baratos e tendo recebido a atualização em setembro de 2020, a janela em que a Nokia opera talvez esteja se estreitando.

Para aqueles que aderiram ao lado "sempre atualizado" do slogan da Nokia, é difícil não se sentir um pouco decepcionado. Se a Samsung pode se adaptar e atualizar sua versão fortemente modificada do Android em tempo hábil, certamente a HMD Global pode atualizar sua versão sem restrições mais rapidamente. Muito dependerá da velocidade daqui para frente. Ainda há tempo para a Nokia atualizar seu portfólio e fazê-lo mais rápido do que seus rivais, mesmo que o início seja lento.

Escrito por Chris Hall.