Vazamento do Nokia 6.4 pode mostrar o futuro mid-ranger da Nokia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazamento de uma fonte confiável mostra imagens detalhadas de um futuro aparelho Nokia, que normalmente esperamos lançar por volta de fevereiro, e provavelmente estará disponível por volta de abril de 2021.

O vazamento vem de Steve Hemmerstoffer, @OnLeaks, uma fonte confiável com um bom histórico quando se trata de revelar dispositivos futuros. Hemmerstoffer, no entanto, admite que não sabe se o aparelho será lançado como o Nokia 6.3 ou 6.4.

O lançamento mais recente da Nokia foi o Nokia 5.4 em dezembro de 2020 , antes disso foi o Nokia 2.4 e 3.4 em setembro de 2020 - portanto, não podemos ver que faria sentido ter uma atualização .3 neste estágio.

O Nokia 6 tem sido um bom dispositivo da HMD Global, geralmente sentado no ponto ideal de potência e desempenho - capaz o suficiente como um mid-ranger sem o preço ficar muito alto. O que é estranho nessas imagens vazadas é que elas sugerem que o Nokia 6.4 terá um entalhe em forma de gota dágua, apesar do Nokia 5.4 ter uma câmera furada na frente.

O orifício de perfuração geralmente é visto como um recurso mais desejável do que a gota dágua - de fato, o 3.4 também tem um orifício de perfuração, então parece um movimento estranho.

O display é de 6,45 polegadas, ainda com uma moldura saudável na parte inferior do telefone.

A traseira é um pouco mais premium, com aquela câmera redonda característica que vimos em vários telefones da Nokia recentemente. Mas o que você não pode ver é um scanner de impressão digital. Isso porque ele mudou para o botão liga / desliga - como no Nokia 8.3.

Tudo parece um pacote interessante, mas alguns dos detalhes essenciais estão faltando. Não temos ideia do que alimenta este telefone. Ouvimos anteriormente que o Nokia 6.3 (como era então) estava planejando ser lançado no Snapdragon 675; também vimos Juho Sarvikas, diretor de produtos da HMD Global, celebrando o lançamento do Snapdragon 690 , que adicionaria habilidades 5G.

Embora não tenhamos todos os detalhes, o futuro Nokia 6.4 parece um dispositivo atraente.

Escrito por Chris Hall.