A atualização de gama média do Nokia 5.4 aumenta o design para uma aparência mais atraente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nokia impulsionou seu dispositivo de gama média, passando para o modelo 5.4, fazendo algumas alterações de hardware e design, resultando em um pacote mais atraente.

Do ponto de vista do design, o Nokia 5.4 muda para uma câmera frontal perfurada para uma aparência mais moderna sobre o entalhe de gota dágua da iteração anterior , enquanto a parte traseira do telefone muda de cores sólidas para oferecer um padrão sutil para um mais sofisticado terminar.

O próprio telefone ocupa a mesma posição do modelo anterior, mas a tela se move um pouco para ficar um pouco menor, com 6,39 polegadas. Isso faz com que o telefone seja um pouco mais curto, mas, no geral, muito semelhante à versão anterior.

Internamente, ele fica na plataforma Qualcomm Snapdragon 662 e, embora isso possa soar como um retrocesso em relação ao 665 do anterior, na verdade é um pouco mais poderoso. Existem versões de 4 e 6 GB, emparelhadas com armazenamento de 64 GB, com suporte para microSD.

A bateria pesa 4000mAh, com a Nokia prometendo que este telefone vai durar 2 dias com carga.

Isso tudo é tarifa média padrão, enquanto a tela é LCD e vem com uma resolução HD + - 1560 x 720 pixels. Essa não é a resolução mais alta disponível, e rivais como o Moto G8 Plus darão a você uma resolução mais alta em um pacote semelhante, o que vale a pena considerar.

Há uma câmera principal de 48 megapixels na parte traseira, com uma câmera ultra-wide de 5 megapixels e macro de 2 megapixels. As funções cinematográficas da Nokia fluem para este design, com a promessa de captura de vídeo 1080p a 60fps.

O que talvez esteja um pouco fora de sincronia é que o Nokia 5.4 é lançado no Android 10. Apesar da adesão da Nokia ao Android One , parece que este novo telefone não será lançado na versão mais recente do software do Google, mas será programado para atualização em algum momento no primeiro trimestre de 2021.

Haverá um lançamento escalonado para o novo dispositivo, lançando no final de dezembro e em 2021, com preço de £ 159,99 no Reino Unido.

Escrito por Chris Hall.