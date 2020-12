Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nokia Mobile deve lançar em breve um novo smartphone de médio porte chamado Nokia 5.4, de acordo com o Nokiapoweruser, que tem um histórico sólido.

O Nokia 5.4 deve ter uma tela perfurante de 6,5 polegadas, 4 GB de RAM, 64 GB ou 128 GB de armazenamento e um processador mais rápido em comparação com seu predecessor 5.3 , que veio com um SoC Snapdragon 665 da Qualcomm. Lembre-se de que a Samsung também oferece os intermediários Nokia 2.4 e Nokia 3.4.

O novo smartphone Nokia 5.4 também já começou a aparecer em sites de varejistas australianos, incluindo Acquire e Aus Shop IT . Na verdade, a Aus Shop IT afirmou que o Nokia 5.4 terá preço inicial de AUD 349 (aproximadamente US $ 258), embora a Acquire tenha alegado que o telefone deve custar AUD 371 (cerca de US $ 274).

Ambos os varejistas concordam que o Nokia 5.4 estará disponível nas cores azul e roxo, no entanto. Dados esses vazamentos detalhados, o telefone pode chegar em breve.

Mas vamos lembrar que todas essas informações vêm de um relatório não confirmado e vazamentos de varejistas, portanto, baseiam-se apenas em rumores e especulações neste momento. A própria empresa de telefonia móvel ainda não anunciou nada oficialmente, então tenha tudo isso em mente enquanto espera pela palavra oficial sobre uma data de lançamento.

Manteremos você informado à medida que aprendermos mais sobre o Nokia 5.4, incluindo quando e se ele será lançado e sua disponibilidade global, é claro.

Escrito por Maggie Tillman.