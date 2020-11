Nokia 8 V 5G UW é um Nokia 8.3 para Verizon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nokia anunciou seu segundo telefone 5G, disponível no serviço mmWave 5G da Verizon. O apelativo Nokia 8 V 5G UW é uma versão do Nokia 8.3 para a rede da Verizon, então não é realmente um novo dispositivo, apenas uma variação.

O novo Nokia 8V 5G UW fica no hardware Qualcomm Snapdragon 765G, portanto, este dispositivo se encaixa na faixa intermediária, com uma câmera quádrupla na parte traseira, oferecendo uma câmera principal de 64 megapixels, com lentes da Zeiss.

Nós analisamos o Nokia 8.3 anteriormente e descobrimos que é um ótimo aparelho, com muitas vantagens, embora a câmera esteja um pouco mais vendida. A câmera principal e a ultra-ampla são capazes o suficiente, mas o macro e o sensor de profundidade parecem estar inventando os números.

O telefone recebe uma moldura de alumínio com Gorilla Glass na frente e atrás, e há três antenas mmWave neste telefone, projetadas para fornecer a você uma recepção perfeita para aquelas velocidades ultra-rápidas.

Há uma tela de 6,81 polegadas na frente do telefone, com suporte para HDR e oferecendo muito espaço para reproduzir - e parece especialmente bom quando você grava um vídeo usando o modo cinematográfico 21: 9.

Há um botão do Google Assistant na lateral do telefone que, de outra forma, executa o software Android One, por isso é bastante livre de acréscimos ou alterações da oferta padrão do Android.

"Estamos comprometidos em oferecer uma experiência 5G de nível de telefones Nokia na rede Ultra Wideband da Verizon antes do final de 2020. Hoje, cumprimos essa promessa. O Nokia 8 V 5G UW é nossa primeira operadora com preço acessível no Android nos EUA, e é construído na rede de banda larga ultra-larga 5G da Verizon. Estamos há quatro anos na jornada dos telefones Nokia como HMD Global e este é um marco que todos nós lembraremos ", disse Juho Sarvikas, diretor de produtos e vice-presidente da HMD Global para a América do Norte.

Ele estará disponível na Verizon.com e nas lojas por US $ 699, a partir de 12 de novembro.

Escrito por Chris Hall.