(Pocket-lint) - Um documento interno da HMD Global que vazou, visto por Nokiamob , revelou os planos da HMD Global, que incluem um aparelho Nokia 10.

Acredita-se que a HMD Global esteja preparando um sucessor do carro-chefe Nokia 9 PureView , possivelmente chamado de Nokia 9.3 PureView .

No entanto, um documento interno que vazou veio à tona, supostamente, com detalhes importantes que apontam para o telefone com uma marca diferente. Especificamente, o documento tem uma seção que proíbe a equipe de comentar sobre rumores sobre um "Nokia 10". O documento não deixa claro se o nome Nokia 10 substituirá o 9 PureView ou se é um dispositivo totalmente diferente, mas relatos suspeitam que o telefone seja um carro-chefe.

Isso tudo, é claro, levanta a questão: o que está acontecendo com a marca Nokia PurView, e o sucessor do Nokia 9 PureView será realmente chamado de Nokia 10 em vez de Nokia 9.3? O documento não oferece mais informações sobre o Nokia 10, infelizmente.



A HMD Global espera se tornar um dos três principais OEMs de smartphones nos próximos cinco anos, por isso tem como alvo a Índia, China, Rússia, Indonésia, Reino Unido, Alemanha, África do Sul e os EUA, e espera-se anunciar o Nokia 6.3, Nokia 7.3 5G e o Nokia 10 (ou 9.3 PureView) no final de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.