Nokia 7.3 processa vazamento de outro telefone 5G antecipado da Finlândia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rumores sobre o Nokia 7.3 têm ressoado há algum tempo, com o telefone há muito sendo dito para ser lançado em 2020. Novos renders colocaram um pouco mais de carne nesses ossos esboçados.

Os vazamentos vêm de uma fonte confiável - Steve Hemmerstoffer, que atende pelo nome de OnLeaks em canais sociais - embora, neste caso, ele tenha feito parceria com um site com o qual estamos menos familiarizados. No entanto, o trabalho de Hemmerstoffer costuma ser bastante confiável, por isso estamos inclinados a acreditar que esta é uma visão precisa do próximo dispositivo.

Espera-se que o Nokia 7.3 tenha o design que vimos no Nokia 7.2 e mais recentemente no Nokia 8.3 , com um relevo arredondado da câmera na parte traseira do telefone.

Neste caso, há um leitor de impressão digital na parte traseira do que é dito ser um dispositivo de 6,5 polegadas. As dimensões são de 165,8 x 76,3 x 8,2 mm e certamente se parece com o que você esperaria deste telefone.

Isso vê um furo na tela para a câmera frontal e uma moldura refletora na parte inferior da tela com o nome Nokia. É o mesmo layout que vimos no Nokia 8.3. Parece que pode haver alguma curvatura em direção às bordas da tampa traseira. Dizem que a câmera tem um sensor principal de 48 megapixels, enquanto a câmera frontal tem 24 megapixels.

Há pouco mais que pode ser discernido das próprias imagens, mas existem alguns outros detalhes que se alinham com os próximos dispositivos.

A maior delas é que Juho Sarvikas, chefe de produto da HMD Global, estava extremamente animado com o anúncio do Qualcomm Snapdragon 690 , recentemente confirmando que haveria aparelhos Nokia nesta plataforma no futuro e o Nokia 7.3 parece um óbvio em forma.

Uma coisa permanece em dúvida: a Nokia acaba de anunciar o Nokia 2.4 e 3.4 - o que quer dizer que ela não vai anunciar o próximo telefone como Nokia 7.4 em vez de arrastar o moniker .3 por mais tempo?

Escrito por Chris Hall.