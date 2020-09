A Nokia atualiza Androids básicos com Nokia 2.4 e Nokia 3.4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nokia saltou para suas atualizações .4 com um par de novos telefones no nível básico de sua gama, com o Nokia 2.4 e o Nokia 3.4.

Os dois novos dispositivos são projetados para abrir o acesso aos smartphones da Nokia , sem exigir que os clientes paguem acima das probabilidades.

O Nokia 2.4 é o mais barato do par em € 119, principalmente devido ao chip MediaTek Helio P22 que o alimenta. Existem versões de 2 e 3 GB de RAM e armazenamento de 32/64 GB com suporte para microSD, então este é o nível básico para Android.

Ele tem uma tela grande, medindo 6,5 polegadas com aspecto de 20: 9, mas oferecendo apenas resolução de 720p.

Na parte traseira está uma câmera de 13 megapixels com um sensor de profundidade, enquanto uma câmera de 5 megapixels fica no entalhe da gota dágua na frente do telefone.

Há uma bateria de 4500mAh e suspeitamos que durará bem mais de 2 dias, dadas as especificações limitadas deste telefone.

O Nokia 3.4 é um pouco mais empolgante, mas ainda está na ponta acessível do espectro, chegando a € 159. É alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 460 com 3/4 GB de RAM e 32 ou 64 GB de armazenamento com microSD.

A tela é de 6,39 polegadas e tem um orifício para a câmera frontal, o que é um ótimo recurso neste telefone de baixo nível. A tela é mais uma vez limitada a 720p e tem um aspecto de 19,5: 9. Há uma bateria de 4000mAh.

Novamente, há uma câmera traseira de 13 megapixels e um sensor de profundidade, mas também há uma câmera ultra grande angular de 5 megapixels neste modelo. A câmera frontal tem 8 megapixels.

Ambos os telefones serão lançados com Android 10, mas a Nokia oferece uma promessa de duas versões em seus dispositivos, então terá Android 11 e Android 12, junto com 3 anos de atualizações de segurança.

Os novos modelos estarão amplamente disponíveis e em uma variedade de cores atraentes, projetadas para refletir a herança escandinava da Nokia.

Escrito por Chris Hall.