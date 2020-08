Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um telefone Nokia não anunciado foi visto em uma foto tirada no set de No Time To Die, o filme de James Bond.

Tirada durante uma visita ao set pelo príncipe Charles, a imagem mostra um dispositivo com uma unidade de câmera circular na parte traseira - pensado ser o celular Nokia 5G que foi confirmado anteriormente que estaria no filme.

Corresponde ao vídeo também feito durante a visita, que mostra vagamente o dispositivo na mesa.

Não se sabe exatamente qual é o modelo, mas a linha de pensamento atual é que se trata do Nokia 7.3 5G , que há muitos rumores de que aparecerá ainda este ano - bem como o próprio filme adiado.

Isso agora está previsto para ser lançado em 12 de novembro, então qual é a aposta de que o 7.3 pode aparecer na mesma época?

Pode até ser o Nokia 9.3 PureView , é claro, que ainda não apareceu este ano. Embora o formato da câmera na parte traseira não se pareça com as muitas fotos que vazaram desse dispositivo.

O novo filme de James Bond, originalmente planejado para lançamento em abril de 2020, foi adiado devido à pandemia mundial em curso. Claramente, Bond teve mais tempo para morrer do que originalmente esperava.

Escrito por Rik Henderson.