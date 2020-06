Os telefones 5G acessíveis da Nokia usarão o novo Snapdragon 690

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O 5G acessível está a caminho graças à nova plataforma Snapdragon 690 da Qualcomm , lançada recentemente, e parece que ele estará alimentando os futuros telefones Nokia.

Juho Sarvikas, diretor de produtos da HMD Global, foi ao Twitter parabenizar a Qualcomm pelo lançamento da nova plataforma 5G acessível, descrevendo-a como "verdadeiramente transformacional", antes de dizer: "Esta nova plataforma da Qualcomm desempenha um papel central no nossa estratégia 5G para telefones Nokia ".

Parabéns @cristianoamon e a incrível equipe da @Qualcomm pelo lançamento da plataforma móvel #Snapdragon 690! Estamos empolgados em oferecer à nossa visão Nokia Phones uma experiência 5G verdadeiramente global e à prova do futuro, a um preço ainda mais acessível com esta plataforma transformacional! pic.twitter.com/yctqfE13sY - Juho Sarvikas (@sarvikas) 17 de junho de 2020

A Nokia e a Qualcomm vêm conversando há muito tempo sobre o 5G mais acessível, buscando mudar a conversa dos telefones 5G de primeira geração, todos de primeira linha, para os dispositivos que serão mais amplamente acessíveis. O primeiro deles - o Nokia 8.3 - é baseado no Qualcomm Snapdragon 765G e deve ser lançado em breve.

Mas o Snapdragon 690 passará para um nível inferior de dispositivos - provavelmente o Nokia 6 ou Nokia 7 series. Rumores anteriores sugeriram que poderia haver um Nokia 7.3 5G no pipeline , originalmente sugerido o uso do hardware Dimensity da MediaTek, que também é equipado com 5G.

A Nokia, ao que parece, agora tem mais opções, com a marca Qualcomm certamente valorizando alguns dos principais mercados da Nokia, como a Índia.

Mesmo quando esses dispositivos podem ser lançados, não sabemos, mas geralmente é o caso da Qualcomm fornecer hardware para desenvolvimento aos fabricantes com antecedência, reduzindo o tempo de lançamento no mercado. Normalmente, esperávamos que a Nokia fizesse anúncios para novos dispositivos em setembro, mas, devido à interrupção global das cadeias de suprimentos, é difícil definir exatamente quando veremos esses telefones 5G mais acessíveis.