Um telefone Nokia 5G de baixo custo está a caminho, equipado com um chipset MediaTek Dimensity.

Pode ser conhecido como Nokia 7.3, de acordo com rumores que também sugerem que a empresa por trás dos telefones Nokia - HMD Global - produziu duas versões diferentes do mesmo aparelho, uma com e outra sem 5G.

Os rumores - relatados pela NokiaPowerUser - também sugerem que o telefone será lançado no início do próximo ano e não no final deste ano para coincidir com a explosão esperada dos aparelhos 5G em 2021.

Afinal, esperamos que o primeiro iPhone 5G seja lançado no final deste ano, o que também deve dar um impulso.

O MediaTek não é tão conhecido como outros fornecedores de chipsets, mas a empresa possui muitos aparelhos de gama baixa e média e foi a primeira a integrar totalmente um modem 5G há um ano .

A Nokia lançou seu primeiro smartphone 5G no início do ano, com base no chipset Snapdragon 735G da Qualcomm. Ainda não chegou ao mercado, embora se deva dizer que ainda é muito cedo para o mercado 5G. A integração de um chipset MediaTek certamente ajudaria a Nokia a atingir um preço mais baixo.

As primeiras redes 5G nos EUA e no Reino Unido têm pouco mais de um ano, mas as áreas cobertas permanecem irregulares, apesar da implantação adicional. Espere ver muito mais ramp-up de redes durante o segundo semestre de 2020.