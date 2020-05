O Nokia 9.3 PureView gravará vídeo em 8K

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Nokia 9.3 PureView está planejado para um lançamento no segundo semestre de 2020, se os vazamentos e os rumores forem verdadeiros - e os atuais acontecimentos globais não atrapalharem. No entanto, ainda sabemos relativamente pouco sobre isso.

Além da janela de lançamento proposta, acreditamos que ele possa rodar no sistema Qualcomm Snapdragon 865 + 5G no chip, e as sugestões são que o principal sensor da câmera será 108 megapixels.

Agora entendemos que a marca Nokia da HMD também pode permitir a gravação de vídeo 8K em até 30fps.

Uma fonte teria dito à Nokia Power User que o recurso ainda está em fase de desenvolvimento, com "algoritmos de câmera e edição" ainda "trabalhando em andamento". Mas, se o Nokia 9.3 PureView aparecer, ele estará entre apenas alguns telefones capazes de gravar em alta resolução (por exemplo, a série Samsung Galaxy S20 ou o Poco F2 Pro ).

Essencialmente, outros telefones equipados com o Snapdragon 865.

A mesma fonte também revelou que seus modos "Pro" e "Night" serão aprimorados, enquanto a equipe da Zeiss está trabalhando para aprimorar alguns dos efeitos exclusivos da Zeiss que virão com o telefone.

Não temos certeza de quando o HMD poderá revelar completamente o Nokia 9.3 PureView, mas o manteremos atualizado nesse meio tempo.