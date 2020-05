Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As novas renderizações pretendem nos dar uma ideia do design futuro do telefone principal da Nokia - considerado o 9.3 PureView - e imagina esse próximo telefone reintroduzindo o design Lumia.

Havia muita coisa emocionante na família de telefones Lumia e o Nokia Lumia 1020 era um desses dispositivos. Ele colocou a câmera em primeiro lugar e realmente abriu o envelope, na época, do que as pessoas esperavam das câmeras dos smartphones.

O Lumia 1020 tinha desvantagens: era pesado e quando você o pressionava, ficava muito quente, mas a Nokia estava tentando fazer algo diferente com este telefone e ainda há muito amor pela idéia do 1020.

É provavelmente por isso que essas renderizações de CAD do Concept Creator - e compartilhadas pela LetsGoDigital - devem muito ao telefone Lumia. Há marcas registradas da Lumia em todos esses dispositivos, com as bordas curvas e as esculturas em volta da câmera na parte traseira do telefone.

Ao mesmo tempo, duvidamos que a Nokia volte a usar policarbonato em seu dispositivo principal quando a história for sobre alumínio em modelos recentes - também há uma olhada em como o telefone pode aparecer se o boato sobre uma câmera subexposta for verdadeiro.

No entanto, temos algumas suspeitas sobre essa tecnologia. Embora tenha sido mostrado em protótipos, não vimos um dispositivo de varejo com uma câmera com visor insuficiente - e não temos certeza de que a Nokia seria a primeira a comercializá-lo, especialmente quando confrontada com a concorrência das grandes empresas que trabalham ativamente em essas tecnologias.

Acredita-se que o Nokia 9.3 PureView seja alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 865 com 5G, que possui um sistema de cinco câmeras na parte traseira, mas é sugerido que haverá um sensor de 108 megapixels, embora se pense que o sistema ainda esteja nos testes e o carregamento final não é conhecido.

Ainda assim, fazer o Nokia 9.3 PureView parecer bom será o ponto de partida certo para este telefone. A Nokia não teve grande sucesso com o Nokia 9 anterior - e ainda tem algo a provar quando se trata de fabricar um aparelho de primeira linha.