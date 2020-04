Nokia 9.3 PureView: data de lançamento, especificações e rumores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Nokia 9 PureView foi anunciado em 2018, introduzindo um inovador sistema de cinco câmeras impulsionado pela tecnologia Light. Prometeu um avanço na qualidade da imagem, prometeu controle de profundidade como nunca antes, prometeu ... prometeu muito.

O carro-chefe da Nokia nunca realmente partiu. O lançamento foi limitado, os testes pela mídia foram limitados e silenciosamente entraram em segundo plano. Mas há rumores de que a Nokia está se preparando para retornar com um novo telefone Nokia 9.

Lançamento previsto para o H2 2020

Os rumores da atualização do Nokia 9 surgiram e desapareceram nos últimos anos. Em primeiro lugar, foi dito que a Nokia faria uma atualização rápida para o hardware principal, mas isso não aconteceu. Mais recentemente, foi sugerido que o Nokia 9.3 poderia ser lançado no segundo semestre de 2020.

O local planejado mais provável seria o IFA 2020, a ser realizado em setembro de 2020, mas não temos idéia se a feira será realizada. No entanto, setembro é um prazo razoável para o lançamento.

Nokia 9.2 ou Nokia 9.3?

Aqueles que seguem a estratégia de nomeação da Nokia saberão que a empresa gosta de lançar telefones atualizados como incrementos de pontos; portanto, você acaba com o Nokia 7.2, por exemplo. Em 2020, no entanto, a empresa saltou do Nokia 8.1 para o Nokia 8.3 . Na época, Juho Sarvikas, diretor de produtos da HMD Global, nos explicou que isso mantinha tudo alinhado e passava direto para o 5G no Nokia 8.

Não há nada que sugira que a HMD Global usaria uma estratégia diferente em outros dispositivos - para lançar qualquer coisa como um .2 agora dataria, então o Nokia 9.3 - como amplamente sugerido - se parece com o nome provável.

1/3 91mobiles

Até agora, pouco foi dito sobre o design. Sabemos que esse dispositivo deve vir com um conjunto de cinco câmeras na parte traseira, portanto esperamos que o design físico permaneça semelhante, mas rumores sugerem que o sistema de cinco câmeras será totalmente diferente desta vez.

As primeiras renderizações sugeriram uma exibição em cascata, empurrando os painéis para trás e um design levemente quadrado, embora achemos improvável os dispositivos recentes da Nokia. Há também a sugestão de que o conjunto de câmeras se pareça muito com os dispositivos Nokia 7.2 e Nokia 8.3.

Além disso, há muito pouca informação sobre como ela realmente será.

Cachoeira exibição?

Câmera furadora?

120Hz?

Os detalhes são mínimos no tamanho e aspecto do visor do Nokia 9.3, mas há a sugestão de que ele tenha uma taxa de atualização de 120Hz. O fornecedor do painel deve ser a LG.

Fala-se tanto de uma câmera furada quanto de uma câmera com tela insuficiente, embora não haja certamente o que pode aparecer no novo telefone.

Qualcomm Snapdragon 865 + 5G

Nada foi realmente dito sobre o hardware do novo Nokia 9, mas é improvável que seja outra coisa senão o Qualcomm Snapdragon 865 . Se é a versão mais recente - a 865+ que deve aparecer na segunda metade de 2020, ou a versão que está disponível atualmente, não sabemos.

Com a Nokia já dando um passo em direção ao 5G com o Nokia 8.3, esperamos que o Nokia 9.3 também seja 5G, usando o modem Qualcomm X55, como muitos smartphones recentes.

Além disso, há muito pouca informação sobre o que esperar do novo telefone.

Sistema de câmera convencional

Câmera principal de 64 ou 108MP

OIS na câmera principal

O Nokia 9 PureView é notável por causa do sistema Light usado, com vários sensores capturando informações com foco na qualidade da imagem. Pensa-se que a Nokia abandonará o sistema Light por um sistema multi-câmera mais convencional.

É provável que isso resulte em uma câmera principal de alto megapixel, telefoto, grande angular e talvez macro. Suspeitamos que a Nokia esteja olhando para o sucesso de empresas como a Huawei e, em vez disso, seguirá esse caminho.

Quanto aos detalhes, há muito pouco por aí. Dizem que o sensor de 108 megapixels da Samsung está em avaliação, assim como o sensor de 64 megapixels da Sony. Pensa-se que a câmera principal terá OIS.

Essa é provavelmente uma das coisas mais atraentes do Nokia 9.3 PureView - o software Android puro. Não há muitas opções para telefones Android puros - se você não usa o Pixel 4 XL , não há muito por aí. Isso pode estar prestes a mudar com o Moto Edge + e a Nokia certamente joga no puro espaço Android.

Esperamos que o telefone seja lançado logo após o anúncio do Android 11, mas é difícil saber se ele estará pronto para o lançamento completo em um novo dispositivo. Isso pode não acontecer se estivermos aguardando o lançamento do Pixel 5 para lançar o novo software.

Aqui está um resumo de todos os vazamentos e rumores do Nokia 9.3, criando a imagem deste próximo telefone:

Os rumores sugerem que a Nokia vai se afastar do sistema de câmeras Light do telefone original e oferecer algo muito mais convencional.

Um vazador da Nokia no Twitter sugeriu que existem várias versões do Nokia 9.3 em testes, e uma grande variedade de configurações de câmeras estão sendo testadas.

Não foi decidido qual dos sensores será usado para a gravação de vídeo: há uma escolha entre um sensor de 64 megapixels da Sony e um sensor de 108 megapixels da Samsung. No entanto, ambos os modelos nos dois sensores mostram resultados impressionantes e a versão final está quase pronta. pic.twitter.com/o5Q9TAt4W0 - Nokia anew (@nokia_anew) 13 de abril de 2020

Reforço dos rumores de lançamento da Nokia , agora com a sugestão de que será o Nokia 9.3 após o lançamento do Nokia 8.3.

Diz-se que a Nokia estuda a tecnologia de tela insuficiente para a câmera frontal no próximo Nokia 9.

Os relatórios sugerem que a Nokia não lançará uma atualização do Nokia 9 até a segunda metade de 2020.

Renders apareceu de um novo telefone de cinco câmera, sugeriu ser uma nova versão do Nokia 9. Ele possui uma câmera de perfuração no visor cascata e uma matriz câmera redesenhado na parte de trás, ajustando o design de outros dispositivos Nokia.

Rumores sugeriram que a Nokia estava olhando para atualizar o hardware do Nokia 9 PureView com uma mudança para o Qualcomm Snapdragon 855 e uma câmera frontal. A atualização rumores nunca apareceu.