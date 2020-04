Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Nokia 9 PureView foi um dos primeiros dispositivos a serem lançados com muitas câmeras na parte traseira. Ele tinha cinco câmeras, mas não da maneira que os telefones contemporâneos têm - não tinha toda a gama de zoom e grande angular que muitos telefones oferecem agora.

Em vez disso, usou o sistema de múltiplas lentes da Light, projetado para coletar mais informações e dados, permitindo maior detecção de profundidade e absorção de luz para obter melhores resultados do que uma câmera comum de lente única.

O Nokia 9 PureView realmente não decolou e enfrentou rivais que ofereciam muito mais funcionalidade, agora parece que a próxima iteração deste carro-chefe da Nokia pode ser ainda mais convencional.

O usuário avançado da Nokia afirma ter recebido uma dica sugerindo que o Nokia 9.3 (como pensamos que será chamado) terá um sistema de cinco câmeras, incluindo uma câmera principal de 64 megapixels e uma câmera ultralarga de 108 megapixels e profundidade. , câmeras macro e telefoto.

A NPU ressalta que isso não vem de uma fonte totalmente confiável, portanto, leve os detalhes com uma pitada de sal, mas o pensamento geral é que a Nokia estará procurando uma solução mais "normal" do que a tentativa anterior. Olhando para as especificações aqui, há uma dica da lista de desejos dos fãs sobre eles, mas com a Nokia querendo dar um mergulho, isso poderia muito bem acontecer.

Os lançamentos mais recentes da Nokia incluem o Nokia 8.3 - seu primeiro aparelho 5G - e esperamos que o Nokia 9.3 também seja um telefone 5G, embora provavelmente esteja no Snapdragon 865.

Normalmente, esperamos que o lançamento se alinhe à feira da IFA, normalmente realizada em Berlim em setembro. Ainda não se sabe se esse evento ocorrerá, mas essa parece a época do ano mais provável que verá este novo telefone da Nokia.