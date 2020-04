Nokia 9.3 relatou estar lançando o segundo semestre de 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Já passou mais de um ano desde o lançamento do Nokia 9 PureView, o ambicioso telefone de cinco câmeras da HMD Global, sem sinal de atualização para esse modelo.

Os planos Mobile World Congress da Nokia se viram atrasados, mas resultou no lançamento do Nokia 8.3 como seu primeiro aparelho 5G, movendo-se para uma posição sub-flagship sentado na plataforma Snapdragon 765.

O carro-chefe da Nokia permanece sinistralmente ausente, com rumores de atualizações para o Nokia 9 chegando e indo. Mais uma vez, vimos que relatou que o Nokia 9 será atualizado no segundo semestre de 2020.

Este rumor surgiu originalmente em janeiro de 2020 e sem vazamentos na corrida para Mobile World Congress, é seguro assumir que Nunca houve um plano para lançar o telefone lá. Já foi dito há algum tempo que a HMD Global vai pular a atualização 9.2 e ir direto para o Nokia 9.3.

Isso se encaixará com outros dispositivos que a empresa lançou este ano, com Juho Sarvikas, diretor de produtos da HMD Global, explicando que com o Nokia 8, ele pulou o incremento 8.2 enquanto estava se movendo diretamente para 5G.

Quando o Nokia 9 PureView foi lançado, ele estava sentado em hardware antigo. Ele lançou no Snapdragon 845 em vez de 855 que seus rivais fizeram. Na época, a Nokia disse que isso era por causa do desenvolvimento necessário para fazer o hardware funcionar com o sistema de imagem avançado, mas a mensagem que os potenciais compradores receberam foi que ele foi lançado como um telefone desatualizado. Ele teve uma resposta silenciosa, não foi amplamente adotado e nós nem conseguimos proteger um dispositivo de revisão.

Isso é o que a HMD Global precisará evitar com qualquer atualização futura do Nokia 9: isso irá encaixar em uma posição emblemática e precisa competir com dispositivos rivais como o Samsung Galaxy S20 ou OnePlus 8, além de ter seu ponto de venda único - que assumimos será o sistema de cinco câmeras.

Estamos vendo dribles de informações chegando no Nokia 9.3, mas os telefones de nível emblemático ainda permanecem evasivos para o novo Nokia.