Gosta de Bond? Ame o case Nokia 007 Kevlar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nokia é o parceiro telefônico oficial do próximo filme de James Bond, No Time To Die. A estréia do filme pode ter sido adiada, mas há alguns presentes de 007 vindo de parceiros oficiais.

A capa Kevlar da edição especial 007 estará disponível para o Nokia 7.2 ou Nokia 6.2 , dando uma aparência muito mais robusta a esses dispositivos.

Há um tecido de carbono distinto na parte de trás, com uma inscrição de Bond próxima ao lado. Há muito mais proteção nas laterais e nos cantos do telefone, portanto, ele deve ser capaz de lidar com toda a agitação e desordem em que seu telefone entra. A Nokia diz que Kevlar é cinco vezes mais forte que o aço.

O novo case custará € 19,99 e estará disponível em março.

A Nokia anunciou anteriormente a parceria com o próximo filme de Bond, confirmando que seu novo telefone 5G estaria desempenhando um papel de destaque. Agora sabemos que o telefone é chamado Nokia 8.3 5G e será acessível e bem conectado.

A Nokia também tem um anúncio com Lashana Lynch - que usará dispositivos Nokia no filme. Originalmente, estava planejado lançar este anúncio com o tema Bond pouco antes de No Time To Die chegar às telonas.

Parece que vamos esperar um pouco mais antes de vermos esse anúncio, com a Nokia dizendo que será lançado próximo à estréia de novembro do filme.