Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HMD Global lançou seu mais recente Nokia Original e o foco é a música com o novo Nokia 5310.

O Nokia 5310 Xpress Music original foi lançado em 2007, com grande foco na música. Isso viu botões de controle de música na face do dispositivo, em vez de enterrados em algum menu em algum lugar.

O retrabalho de 2020 do Nokia 5310 dá vida a essa idéia, com a música permanecendo o foco desse telefone de recurso. Isso significa que você obtém esses controles de música com botões dedicados na lateral do telefone, além de alto-falantes duplos de disparo frontal - que prometem ser altos.

Há também uma antena FM embutida no telefone, para que você não precise conectar fones de ouvido para ouvir rádio, o que é um grande bônus.

Claro que não é um smartphone, é um telefone comum, mas suporta serviços como o Spotify, além de permitir que você carregue músicas através de um cartão microSD.

A Nokia promete que você terá 30 dias de duração da bateria, com 20 horas de conversação, e será executado no sistema operacional Nokia Series 30+.

O novo Nokia 5310 segue o que a HMD Global diz ter sido um renascimento muito bem-sucedido dos antigos clássicos da Nokia, nos dizendo que 400 milhões de pessoas comprarão um telefone com recurso de 2G em 2020. É provável que esteja em regiões onde um smartphone é muito caro, mas também há uma tendência para desintoxicação digital ou telefones de fim de semana.

Anteriormente, vimos o Nokia 3310 , o Nokia 8110 e o Nokia 2720 Flip na série Nokia Originals.

O novo aparelho estará disponível em março de 2020 por cerca de € 39.