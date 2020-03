Nokia 5.3 é um mid-ranger sólido com uma câmera quad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nokia anunciou o Nokia 5.3, fazendo uma grande atualização em seu telefone de gama média. Anteriormente, vimos o Nokia 5.1 no hardware MediaTek, mas agora ele possui o Qualcomm Snapdragon 665 - uma grande mudança no posicionamento deste telefone.

O recurso de destaque é a câmera quádrupla na parte traseira, pois a HMD Global coloca esse telefone na linha atrás do Nokia 7.2 e Nokia 6.2 - assim como o Nokia 8.3 5G que foi lançado ao lado .

A câmera é composta por uma câmera principal de 13 megapixels e uma câmera ultra larga de 5 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade.

Isso significa que, mesmo que você esteja comprando um telefone com menos de € 200, você ainda terá uma gama completa de opções de câmeras para explorar e brincar, o que significa que poderá capturar uma ampla variedade de imagens .

O Nokia 5.3 possui uma tela de 6,55 polegadas, embora tenha uma resolução de 720p, mas com um aspecto 21: 9. Há um entalhe de gota de água no topo, em vez de um furo, mas bane os molduras da versão anterior deste telefone que vimos no Nokia 5.1 .

O Snapdragon 665 é suportado por 3/4 / 6GB de RAM - várias opções estão sendo oferecidas, além de armazenamento em 64 de 128GB. Há também uma bateria impressionantemente grande de 4000mAh, que deve proporcionar 2 dias de tempo de reprodução.

A parte traseira do telefone é "composta" - isto é, plástica - enquanto a tela é protegida por Gorilla Glass.

O Nokia 5.3 estará disponível a partir do final de abril e será vendido por cerca de € 189.