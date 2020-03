Nokia 8.3 cumpre a promessa acessível do telefone 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nokia vinha dizendo desde meados de 2019 que planejava lançar um aparelho 5G acessível. Até o momento, a maioria dos dispositivos 5G tem o melhor desempenho - se não estiver em um nível premium mais alto - com algumas exceções, como o Xiaomi Mi Mix 3 5G. Diga olá, então, ao Nokia 8.3 5G.

A Nokia está lançando isso como o primeiro telefone 5G verdadeiramente global, suportando bandas que o verão funcionando em todo o mundo, ao contrário de alguns lançamentos recentes que não funcionarão no 5G se você sair da sua região.

Não será surpreendente ouvir que a Nokia está usando o Qualcomm Snapdragon 765 G , uma nova plataforma que integra conectividade 5G e vale a pena notar o G no final, pois isso o identifica como um pouco mais poderoso e melhor posicionado para lidar com as demandas. de jogos. É um nível abaixo do Snapdragon 865, mas no ano passado a lacuna foi diminuindo entre o desempenho desses níveis e achamos que este será um telefone perfeitamente poderoso.

A Nokia pulou as versões 8.2, com Juho Sarvikas, diretor de produtos da HMD Global, explicando que isso era porque queria passar diretamente para um modelo 5G. Não haverá uma versão 4G.

O novo Nokia 8.3 5G vem com uma tela de 6,81 polegadas compatível com HDR, em um telefone celular que possui um orifício no canto esquerdo da câmera frontal e empurra o painel superior para uma aparência elegante.

O telefone é esculpido em um bloco de alumínio para maior resistência, antes de ser coberto por um composto de polímero e coberto com Gorilla Glass. Há um processo de metalização especial que foi usado na parte de trás para criar uma profundidade na coloração, o modelo herói é a Noite Polar - que dá um brilho inspirado nas luzes do norte, que se encaixa na herança da Nokia.

Na traseira, há um sistema de câmera quádrupla, liderado por uma câmera principal de 64 megapixels, com uma câmera ultra larga e macro se juntando à diversão. Há também um sensor de profundidade e todo o sistema possui certificação Zeiss.

Haverá alguns recursos divertidos nesta câmera, como um modo de câmera de ação que oferece vídeo ultra amplo ou um modo cinematográfico que lhe dará um estilo de Hollywood, já que este telefone será apresentado no próximo filme de James Bond Hora de morrer.

Quando você seleciona o modo cinematográfico, ele muda para a captura 21: 9, usando cores predefinidas e coisas como o toque sofisticado das lentes para tornar seus vídeos mais interessantes.

O scanner de impressão digital será integrado ao botão liga / desliga na lateral do telefone para facilitar o desbloqueio.

Como em todos os telefones Nokia, ele rodará o Android puro, sem inchaço, mantendo o mantra puro, seguro e sempre atualizado da Nokia. Vimos que a HMD Global travou em um ciclo de atualização agressivo para seus dispositivos nos últimos dois anos.

O Nokia 8.3 5G estará disponível no verão de 2020 e custará cerca de € 599. Haverá versões de 6 / 64GB e 8 / 128GB.